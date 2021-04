Experti NHL.cz: Zito zaslouží pochvalu, Washington šokoval. Kanadská divize je nejslabší

Po vypršení uzávěrky výměn se oči všech fanoušků NHL upínají k blížícím se bojům o Stanleyův pohár. V rámci tradičního seriálu Experti NHL.cz (tentokrát bez přídomku "tipují") jsme zjišťovali názory redakce právě na uplynulou uzávěrku či na sílu jednotlivých divizí. Odpovídali šéfredaktor webu Jan Šlapáček a zkušení redaktoři Jiří Lacina a Jiří Sameš.

Nejprve si pojďme zhodnotit některé trejdy, které vzbudily nejvíce pozornosti. Co říkáte na to, že Buffalo získalo za Halla méně než třeba Calgary za Sama Bennetta či Chicago za Mattiase Janmarka? Je to dáno větším zájmem o hráče, kteří jsou více dělaní pro play-off, anebo je to čirá neschopnost vedení Sabres?

Jan Šlapáček: Buffalo bylo v nezáviděníhodné situaci. Hall chtěl z klubu odejít a ještě si mohl diktovat, kam to bude. Mluvilo se i o tom, že měl sám Hall odmítnout přesun do Washingtonu, který byl podle následujícího dění připraven při uzávěrce přestupů utrácet. Takhle Buffalo muselo přijmout skromnější nabídku od Bruins, aby získalo alespoň něco.

Jiří Lacina: Náhrada za Halla není až tak nízká, s ohledem na to, že měl no-movement klauzuli a mohl tedy vetovat týmy, kam se mu nechtělo. Janmark ani Bennett takto chráněni nebyli, jejich dosavadní zaměstnavatelé tedy mohli snáz najít štědřejšího kupce.

Jiří Sameš: Buffalu se letošní uzávěrka přestupů vůbec nepovedla. A není to pouze o výměně Taylora Halla do Bostonu, která se mimochodem uskutečnila až krátce před půlnocí tamního času (jeden den před uzávěrkou). Vždyť od 20. března se Šavle rozloučily s Jonasem Johanssonem, Brandonem Montourem, Hallem, Curtisem Lazarem a Ericem Staalem, aby na oplátku získaly jednu volbu ve druhém kole draftu, dvě volby ve třetím a po jedné v pátém a šestém kole a Anderse Bjorka. Tohle je v porovnání s ostatními prodávajícími žalostně málo. Omlouvám se všem fanouškům Sabres, ale vaše oblíbené mužstvo si ve vyřazovací části ještě hodně dlouho nezahraje.

S největší vervou se pustil do přestavby Columbus, jehož GM Jarmo Kekäläinen kromě zmiňovaného Savarda vyměnil i Rileyho Nashe a především klubovou ikonu Nicka Foligna. Co si o tom myslíte?

JŠ: Blue Jackets zvládli uzávěrku přestupů na jedničku. Klub získal solidní pozice na draftu, kterých v minulých sezonách příliš neměl a pokusí při výběru mladíků trefit jackpot. Jako bonus vidím i to, že jedno první kolo přišlo za Nicka Foligna, u kterého se již nyní mluví o tom, že by se mohl po sezóně do Columbusu vrátit.

JL: Kekäläinen se riskantních tahů nebojí, o tom nás přesvědčil už v minulosti.

JS: Columbus zvládl roli prodejce na výbornou. Za výměny svých opor získal (nejen) dvě volby v prvním kole draftu, což mu dává velkou šanci na rozšíření svého kádru o velice talentované hráče či prostor pro další zajímavá škatulata. Modrokabátníci mají totiž v současné chvíli k dispozici hned tři volby v prvním kole letošního draftu. Očekávám, že jednu z nich zkusí později vyměnit, díky čemuž budou moci i nadále zbrojit v podobě nedávno draftovaných hráčů. Nechme se překvapit!

Těsně před uzávěrkou upekly velkou výměnu Detroit a Washington. Přeplatili Capitals za Anthonyho Manthu, když kromě Jakuba Vrány s Richardem Pánikem nabídli mimo jiné i volbu v prvním kole draftu?

JŠ: Ano, cena za Manthu byla opravdu vysoká a Steve Yzerman vyjednal pro Red Wings neuvěřitelně výhodný obchod - neoslabil současnou sestavu a získal dva solidní výběry na draftu. Capitals nicméně získali solidního střelce a pokud Capitals dojdou v play-off až na samotný vrchol, tak nikoho v hlavním městě jeho vysoká cena mrzet nebude.

JL: Podle mě přeplatili. Pánik není ztráta, s ohledem na smlouvu je jeho odchod pro Washington spíš zisk. I tak jsou ale dvě takhle vysoké draftové volby moc. Jedna by k Vránovi stačila.

JS: O výměně mezi Detroitem a Washingtonem se toho napsalo už mnoho, takže to vezmu stručně. Rozumím tahu generálního manažera Briana MacLellana. Ten do svého mančaftu přivedl hokejistu, na kterého si delší dobu brousil zuby, a navíc se zbavil dvou hráčů, kteří asi úplně nezapadali do plánů trenéra Petera Lavioletta. Bohužel pro Washington musel obětovat i dvě cenné volby v draftu. Více bych se tak přikláněl na stranu Red Wings. Jejich GM Steve Yzerman se znovu ukázal ve velmi dobrém světle.

Tak trochu mimo předpokládaný seznam žoldáků zůstal Jeff Carter, po kterém sáhl Pittsburgh. Má ve svých 36 letech Penguins stále co dát?

JŠ: Jeff Carter měl v minulosti výrazný podíl na úspěšných jízdách Los Angeles a ačkoliv šel v posledních letech výkonnostně dolů, tak má nespočet zkušeností, které bude moci v Pittsburghu uplatit. Hodně se těším na to, do jaké formace ho v Pittsburghu zařadí. A upřímně věřím, že jeho produktivita půjde i díky lepším spoluhráčům nahoru.

JL: Obecně myslím, že výkonnost veteránů jde v play off nahoru. Starší hráči nachází někdy tu správnou motivaci až právě v klíčové fázi sezóny. Takže nemyslím, že Carter zklame. Jiná věc je, že Pittsburgh s ním i bez něj teď není kandidát na pohár. Líbí se mi ale jejich dlouhodobá práce, zapracovávání hráčů z farmy; přeju jim, ať nějaké to kolo udělají.

JS: Jeff Carter stále plní své úkoly na poměrně solidní úrovni. Důkazem budiž 17 gólů z loňského zkráceného ročníku či průměr téměř 0,50 bodu na zápas v této sezoně. Jedná se o ostříleného borce, jenž svými zkušenostmi určitě pomůže. Z Pittsburghu zkrátka dělá lepší mužstvo, a to za docela přijatelnou cenu, neboť polovinu platu hráče si ponechalo Los Angeles a obě volby v draftu jsou podmíněné. Od nového generálního manažera Rona Hextalla je to signál, že stávajícímu mančaftu plně důvěřuje. Tým z Pensylvánie v průběhu tohoto ročníku bojuje s častými zraněními v útoku, přesto se drží na dostřel diviznímu titulu. V úspěch Tučňáků ve vyřazovací části však nevěřím.

Jaká výměna vás osobně nejvíce překvapila?

JŠ: Rozhodně mě nejvíc překvapila výměna mezi Washingtonem a Detroitem. Šlo o výměnu hráčů, o nichž se příliš nemluvilo.

JL: Cena, kterou byl Washington ochotný zaplatit za Manthu. Klasické pokerové „all-in“. Velkou pozornost upřu taky směrem do Bostonu na Halla. Na jeho souhru s Krejčím jsem zvědav.

JS: Snad každá výměna v NHL je něčím specifická. Překvapením byl určitě již zmiňovaný obchod mezi Detroitem a Washingtonem. Ale nechci ukazovat jen na jednu výměnu.

Generální manažer kterého klubu zaslouží největší pochvalu, a kdo vás svými kroky (či jejich absencí) naopak nejvíc zklamal?

JŠ: Líbilo se mi počínání Jarma Kekäläinena, který získal zpátky do klubu vysoké volby na draftu. Chytré tahy dělal Stan Bowman, jenž provádí v Chicagu přestavbu za pochodu a samozřejmě musím zmínit i Stevea Yzermana, jehož Red Wings budou na letošním draftu vybírat hned dvanáctkrát.

Zklamáním pro mě byl Winnipeg, od kterého jsem čekal výraznější snahu posílit obranné řady, i když nakonec přišel alespoň Jordie Benn. U některých týmů mě pak zklamalo, že se nepustily do výprodeje.

JL: Už za práci před sezónu zaslouží pochválit Bill Zito. V sestavě Floridy ponechal jen jádro, doplnil ho bojovníky a soudě dle výsledků postupoval dobře. Kvalitně doplnil mužstvo i teď. Lou Lamoriello zajímavě posílil Ostrovany. Steve Yzerman obrovsky získal do budoucna. O zklamáních, že třeba někdo nejednal dost razantně, nechci mluvit. Někdy je pasivita lepší než unáhlené nákladné trejdy, které poškodí klub do budoucna.

JS: Zamlouvalo se mi počínání hned několika týmů. Prvně bych zmínil Calgary, které v této sezoně už zjevně vzdalo svou snahu o postup do vyřazovací části, aby za odchody dvou hráčů získalo moc pěkné protihodnoty. Chválím především výměnu Sama Bennetta na Floridu, za kterého Flames obdrželi v podstatě dvě volby ve druhém kole draftu – jednu skutečnou a tu druhou v podobě nadějného Emila Heinemana, jehož služby si Panteři zajistili na loňském draftu právě ve druhém kole. (Heineman mimochodem prožíval skvělou sezonu ve švédské nejvyšší lize v dresu Leksandu.) Tím ovšem nechci shazovat práci floridského generálního manažera, jenž si rovněž zaslouží slova chvály. Uzávěrka přestupů se určitě povedla i Bostonu, Columbusu, Detroitu či Torontu. Své mužstvo vhodně doplnili Colorado a Islanders. Kdo je největším vítězem? Já bych touto nálepkou klidně označil Tampu Bay. Proč? GM Julien BriseBois přivedl urostlého zadáka Davida Savarda, jenž spolu s Victorem Hedmanem vytvoří doslova obrannou zeď. Pravda, Bolts za jeho příchod obětovali tři volby v draftu, avšak jejich cílem je obhajoba Stanley Cupu. V tomto ohledu BriseBois odvedl svou práci na jedničku. Čert vem volbu v prvním kole, pokud se znovu dostanou až na vrchol. Kromě toho smrtící ofenzivu ještě vylepší uzdravený Nikita Kučerov, což je bezpochyby nejlepší možná posila z letošního trhu a zcela zdarma. Naopak zklamáním je pro mne Buffalo, o kterém už padla zmínka v mé první odpovědi. Upřímně větší aktivitu jsem očekával v podání Edmontonu či Winnipegu.

Uzávěrka výměn je minulostí, play-off se rychle blíží. Která ze čtyř divizí vám přišla nejtěžší a proč?

JŠ: Volím Východní divizi. Sice se v této skupině týmů nachází Buffalo s New Jersey, zbylé týmy jsou ale velmi silné a výsledky se těžko předpovídají. Upřímně doufám, že Rangers a Flyers ještě zabojují o play-off.

JL: Nejméně ostrou tužkou v penále se zdá být Severní divize. Nejmenší rozdíl mezi prvním a pátým je teď v Centrální a Východní divizi, které se zdají být nejtěžší. Je to podivný model, ale buďme rádi za něj.

JS: Skvělou podívanou nabízí Centrální divize. Trojice mužstev zde bojuje o první místo a další tři týmy se uchází o poslední vstupenku do vyřazovací části. Moc se těším na rozuzlení těchto soubojů!

Když vezmeme v potaz sílu divizí a nové posily, kdo je tedy podle vás největším favoritem na Stanleyův pohár?

JŠ: Favoritů je jako vždy několik. Kdybych měl tipovat čistě podle síly týmu na papíře, volil bych Tampu nebo Colorado. Šanci rozhodně mají i Capitals. A zajímavé věci v play-off čekám i od St. Louis s Montrealem, jejichž týmy se mi zdají pro vyřazovací boje správně složené.

JL: Nic se nemění. Úspěch by si zasloužilo Colorado. Dojít daleko může i Vegas, finálovou zkušenost už mají. Na východě se mi letos líbí Carolina a Florida. Jsem zvědav na konfrontaci Toronta s konkurencí mimo kanadské teritorium. Samozřejmě za předpokladu, že ze své divize do třetího kola vůbec postoupí.

JS: Z každé divize vyberu jedno mužstvo: Colorado, Islanders, Tampa Bay a Toronto. Jejich pořadí je čistě náhodné. Vítěze stříbrného grálu si tipnout neodvážím.

