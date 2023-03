Extrémní pocta finské legendě. V Nashvillu stojí Rinneho socha

Občas člověku dojde, co dokázal, až s odstupem času. Dá se odhadnout, že to platí i pro Pekku Rinneho. Finský gólman sice už nechytá, ale v Nashvillu zanechal obrovskou stopu. O tom, jak si ho organizace váží, svědčí velkorysé gesto. Před arénou totiž nově stojí Rinneho socha.

Rinne, který v Nashvillu odehrál celou svou kariéru v NHL, jež čítá 683 utkání, ukončil kariéru v roce 2021 po 15 sezónách. V minulé sezóně se jeho dres s číslem 35 stal prvním a jediným vyřazeným dresem v historii organizace Predators.

„Je to neskutečné,“ řekl Rinne. „Mít loni vyřazený dres byla neuvěřitelná pocta. Jako hokejista jsem si nemyslel, že by se mohlo stát něco většího. To, že je můj dres tam nahoře u stropu, pro mě znamená opravdu moc.“

Rinne je teprve šestým brankářem, který byl tímto způsobem zvěčněn v aréně NHL. Je také prvním evropským brankářem, kterému byla v Severní Americe postavena socha na jeho počest.

„Je to neuvěřitelná pocta,“ řekl Rinne. „Myslím, že mi to stále ještě úplně nedochází. Mám přece sochu! Je to šílené.“

V Nashvillu z toho bylo velké haló. Před domovskou arénou Predators se sešly davy lidí, které společně vytvořily zlaté moře. Jen málokdo totiž na sobě neměl dres Predators. Byla i toho i celá Rinneho rodina. Socha samotná je velmi povedená, měří něco přes 3,6 metru.

„Ta socha nepředstavuje jen mě,“ dodal Rinne. „Reprezentuje mou rodinu, organizaci, město Nashville, základní hodnoty našeho týmu, tvrdou práci a celou komunitu. Jsem nesmírně hrdý, pokorný a vděčný. Je těžké to vyjádřit slovy, ale znovu chci všem poděkovat.“

