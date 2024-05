Faksa zařídil vítězný gól Dallasu! Úspěšný vstup Rangers do druhého kola

Posledním postupujícím do druhého kola play-off se stali hokejisté Dallasu, kteří v sedmém zápase dokázali těsně zdolat obhajující šampiony z Vegas. Rozhodující gól vstřelil český útočník Radek Faksa.

NEW YORK RANGERS - CAROLINA HURRICANES

4:3 (3:1, 0:0, 1:2)

STAV SÉRIE: 1:0

Úvodní zápas pro Rangers

Rangers si připisují první vítězství ve druhém kole play-off. Rozhodla o tom především první třetina, který celek z New Yorku odehrál ve velkolepém stylu a dokázal hned třikrát skórovat. Carolina se nicméně vrátila ve třetí části do zápasu a v závěru bojovala při hře bez brankáře o srovnání, to ale nepřišlo.

Branky a nahrávky

3. Zibanejad (Roslovic, Fox), 11. Zibanejad (Kreider, Trocheck), 17. Trocheck (Zibanejad, Kreider), 49. Panarin (Lafrenière) – 4. Slavin (Aho, Guentzel), 43. Nečas (Martinook, Orlov), 59. Jarvis (Aho, Burns).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 25 | Přesilová hra: 2/2 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:00

Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:10



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05



Tři hvězdy utkání

1. Mika Zibanejad (NYR) - 2+1

2. Vincent Trocheck (NYR) - 1+1

3. Chris Kreider (NYR) - 0+2

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:3

Dallas slaví postup do druhého kola

Vegas Golden Knights Stanley Cup neobhájí! V rozhodujícím sedmém zápase prvního kola Západní konference Rytíři prohráli na ledě Dallasu 1:2 a sezona pro ně končí. Dallas má ve třetí třetině zejména dva hrdiny – brankáře Jakea Oettingera a českého forvarda Radka Faksu, který na začátku třetí třetiny poslal Dallas do vedení. A Peter DeBoer, trenér Dallasu, vylepšil svou bilanci v rozhodujících zápasech na 8-0, jeho kouzlo tak nadále trvá.

Branky a nahrávky

15. Johnston, 41. Faksa (Smith, Harley) – 36. Howden (Amadio, Karlsson).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Adin Hill (VGK) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:10



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:30

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:49



Tři hvězdy utkání

1. Radek Faksa (DAL) - 1+0

2. Jake Oettinger (DAL) - 21 zákroků

3. Wyatt Johnston (DAL) - 1+0

