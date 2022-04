Faktor Pastrňák! Český útočník dotáhl Boston k vítězství a připsal si 500. bod v NHL

David Pastrňák se včera vrátil do sestavy bostonských Medvědů ve velkém stylu. Český forvard viditelně oživil hru svého celku, připsal si dva body za gól a přihrávku a stal se při vítězství Bostonu první hvězdou zápasu. Tyto dva příspěvky měly pořadové číslo 499 a 500.

Český forvard vynechal vinou zranění osm zápasů v řadě. Jeho očekávaný návrat přišel včera a byl to návrat ve velkém stylu. Už v první periodě poslal svůj celek proti Rangers do vedení, jednalo se o 39. Pastrňákovu trefu v sezóně. Na začátku prostřední části zblokoval nahození Adama Foxe, čímž český útočník započal také gólovou akci Taylora Halla.

V základní části NHL David Pastrňák odehrál 508 zápasů, ve kterých má díky bilanci 239+261 téměř bod na zápas. V tuto chvíli je 24. nejlépe bodujícím českým hokejistou v historii NHL. Je nutno připomenout, že Pastrňákovi je pouhých 25 let, takže většinu kariéry, pakliže bude zdravý, má ještě před sebou.

Této statistice českých hokejistů kraluje s 1921 kanadskými body Jaromír Jágr, kterého jen tak někdo z trůnu nesesadí. David Pastrňák by však v budoucnu mohl pomýšlet alespoň na druhé místo, které v tuto chvíli zaujímá Patrik Eliáš, jenž si v nejlepší lize světa připsal 1025 bodů. Nicméně hokejové cesty bývají často nevyzpytatelné, a tak jsou tyto předpovědi v tuto chvíli pouze v rovině teorie.

V rámci organizace Bostonu Bruins se český forvard po včerejším večeru nachází na 16. příčce, na které vystřídal s 499 body Adama Oatese. Na 9. pozici je David Krejčí a z aktivních hokejistů jsou v top desítce ještě Brad Marchand a Patrice Bergeron. Statistikám Bostonu kraluje obránce Ray Bourque, jenž si za svou kariéru připsal 1506 kanadských bodů.

Do konce základní části schází Medvědům odehrát čtyři zápasy. Situace v tabulce je hodně vyrovnaná, nicméně v tuto chvíli to pro Boston vypadá nejpravděpodobněji, že se v prvním kole play off střetnou s vítězem Metropolitní divize, tedy Carolinou, nebo právě New Yorkem Rangers.

Dotáhne Pastrňák svůj tým do finále, jako tomu bylo v sezóně 2018/2019, kdy však nakonec Stanley Cup nad své hlavy zvedli hokejisté St. Louis?

