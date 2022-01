Famózní Kadri bez All-Star Game! Přijde mi to hloupé, zlobí se parťák MacKinnon

Po sociálních sítích kolují žertovné koláže a další vtípky, které si na paškál berou nominaci hráčů pro letošní All-Star Game. A také systém, podle kterého se hráči pro tradiční sešlost největších hvězd NHL momentálně vybírají. Mnohdy zábavné kritice, co se ozývá z řad hokejových fanoušků, se lze divit jen stěží. Vždyť v Las Vegas se první únorovou sobotu představí třeba montrealský Nick Suzuki, co v této sezoně zvládl 19 bodů. A naopak nejspíš bude chybět Nazem Kadri z Colorada, se 48 zářezy pátý nejproduktivnější hráč zámořské soutěže.

Víc bodů než Kadri nastřádalo jen edmontonské duo Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, nestárnoucí Alex Ovečkin a tahoun Floridy Jonathan Huberdeau. Zkátka elitní společnost hokejových superstars.

Když se podíváte na průměr na zápas, Kadriho životní výkonnost křičí ještě víc. Vyšším tempem se prosazují jen McDavid s Draisaitlem (vynechme ruského navrátilce Nikitu Kučerova, který toho zatím moc neodehrál).

Jednatřicetiletý Kanaďan na ledě jednoduše exceluje, možná trochu překvapivě je největší zbraní Lavin. Avs kromě něj disponují třeba Calem Makarem, Gabrielem Landeskogem, Mikko Rantanenem či Nathanem MacKinnonem.

Právě MacKinnon bude při All-Star Game kapitánem Centrální divize, zatímco Kadri se na akci pro ligovou smetánku dost možná nepodívá. Nelíbí se to nejen hokejové veřejnosti, ale také "MacKovi". "Přijde mi to hloupé," prohodil pro The Athletic.

"Nemyslím si, že by každý klub nutně měl vyslat svého zástupce. Přece jde o Utkání hvězd a ne o mač, který by měl stát na tom, že všechny organizace budou mít garantovaného aspoň jednoho účastníka," nesouhlasí se současným nominačním systémem.

Nelíbí se mu, že zatímco Kadri se mezi vyvolené nevešel, borci s daleko slabší formu se ve vegaské T-Mobile Areně představí. A není řeč jen o Suzukim, Krakeny ze Seattlu bude reprezentovat Jordan Eberle. Autor polovičního počtu bodů, co zvládl Kadri.

Stejně tak se nedostalo na Troye Terryho, který se zařadil k tahounům anaheimským Kačerů. Nominace se nedočkal ani Brad Marchand. Spoluhráč Davida Pastrňáka se nedávno blýskl hattrickem, patří k nejvýraznějším tvářím NHL, přesto má v tuto chvíli smůlu.

Troy Terry : 38GP 22G 14A 36P

Nazem Kadri : 30GP 13G 35A 48P!!!!

Brad Marchand : 28GP 19G 20A 39P

#NotAllStars



Jordan Eberle : 33GP 12G 12A 24P

Nick Suzuki : 35GP 7G 12A 19P #AllStars pic.twitter.com/9H7HqclN3q — Oh Nyquist (@OhNyquist) January 14, 2022

"Colorado by mělo mít pět až šest hráčů na letošní All-Star Game," míní MacKinnon. Kromě Makara, který se nominace dočkal, by nejspíš do "Sin City" pozval i Rantanena, Landeskoga či Devona Toewse. Takové dominanci Lavin ale není aktuální systém nakloněn.

Kadri, Terry a spol. přece jen jistou naději, že se na populární exhibici představí, mají. Fanoušci je mohou svým hlasy zvolit coby "Last Men in". Tedy jako hokejisty, kteří zaplní poslední volná místa na soupiskách výběrů jednotlivých divizí.

