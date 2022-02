Famózní Kaprizov dál píše historii. Čím připomíná Ovečkina?

Po podpisu velké smlouvy od mnohých fanoušků přišly pochybnosti. Tohle si zaslouží po jedné necelé sezoně, ptali se sami sebe. Kirill Kaprizov jim však odpovídá po svém, a to vrchovatě. V týmu Minnesoty řádí nebývalým tempem a stihnul přepsat historii.

O co jde?

Když o víkendu rozvlnil síť Caroliny, připsal si už svůj dvacátý letošní gól. Stal se tak prvním hráčem v historii Wild, který za tým debutoval a v prvních dvou sezonách vstřelil alespoň dvacet branek.

„Ví, že musí bodovat v každém zápase. Tuhle výzvu však rád přijímá,“ chválí svého kamaráda obránce Minnesoty Dmitrij Kulikov. „Čím víc toho po něm chcete, tím víc vám dá.“

Do ligy vloni vlétl jako neřízená střela. V paměti zůstává kupříkladu jeho parádní gól proti Los Angeles na konci dubna či hattrick proti Arizoně. „Jenom škoda, že tu nebyli žádní fanoušci,“ smutnil tehdy.

Takových gólů bychom mohli vyjmenovat mraky, nicméně Kaprizov střílí nejen ty hezké, ale také důležité.

„Upřímně, když si mám vzpomenout na góly, na mysl nepřijdou ty pěkné, ale ty důležité. Ty, kterými jsem srovnával nebo nás posunul do vedení,“ vysvětloval.

Naposledy zapsal tři body proti Detroitu, v tabulce bodování ligy je pak na děleném šestém místě.

V ligové produktivitě zatím marně stíhá svůj vzor Alexe Ovečkina. S ním má lecco společného. O jedné specialitě se ale nedávno zmínil trenér Wild Dean Evason.

Ten byl u začátku Ovečkinovy kariéry ve Washingtonu, kde tehdy dělal asistenta. Už tehdy na mladém střelci viděl, že se o sebe na ledě dokáže postarat sám. Když dostal ránu, oklepal se a poradil si sám.

To samé nyní vidí i u Kaprizova.

„Vlastně nám nevadí, když do něj protihráči jdou. Víme totiž, že ho to o to víc nakopne,“ vysvětloval Evason.

Všiml si toho i Kulikov. Ve zmiňovaném zápase proti Hurricanes se hráči hostů snažili dostat Kaprizovovi pod kůži, došlo i na úder do obličeje, ale nepovedlo se.

„Když do něj ostatní jdou nebo se obecně hraje víc do těla, dodá mu to zvláštní energii,“ popisoval bývalý bek Floridy či Winnipegu.

