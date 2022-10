Fandit NHL nebylo nikdy snazší!

Po třech letech startuje NHL svou novou sezonu v Praze, navíc Česko zažilo léto plné nečekaných zámořských přestupů… hokej prostě přináší nejen radost, ale i spoustu emocí. Pojďte si je vychutnat zase o trochu víc. Díky nového e-shopu Fangear, který v sobě spojuje lásku k Česku i NHL a přichází ke každému zákazníkovi zase o trochu blíž. Například s uvítací 10% slevou s kódem FANDIMNAPLNO.

Nechte se zlákat na návštěvu nového hokejového prostoru pro všechny fanoušky nejrychlejší kolektivní hry světa. Užijte si zápasy silněji, udělejte radost sobě nebo někomu za svého okolí a hýčkejte se novými oficiálními produkty z kolekce NHL a Českého hokeje na jednom místě.

Dominik Kubalík, Jan Rutta, Ondřej Palát, Matěj Blümel nebo Andrej Šustr… to jsou jen některá jména, která před letošní sezonou změnila působiště v zámoří a do nové sezony obléknou nové dresy. A právě teď je ta nejlepší chvíle vydat se symbolicky na jejich novou hokejovou pouť s nimi, třeba díky kšiltovce, tričku nebo třeba kulichu v nových barvách.

A navíc, začátek NHL nebude jen tak. První zápas se totiž opět uskuteční v Čechách. Pokud se chystáte, výbava by vám určitě neměla chybět. Šály, kšiltovky, trička, mikiny i dresy ať už v barvách San Jose Sharks nebo Nashville Predators můžete mít aktuálně s 10% slevou. Nejen slevy, ale ani produkty už nemusí být v místě zápasu k sehnání, jedná se totiž o limitovanou exkluzivní kolekci právě k těmto zápasům Global series.

A jaké přesně jsou ty další výhody nového světa fanoušků hokeje? Kamennou prodejnu najdete přímo vedle O2 areny, v hokejové Síni slávy. Je otevřena každý den včetně svátku od 10 do 20:30 a vybavená kompletním sortimentem oficiální kolekce Českého hokeje i produkty z kolekce NHL. Pokud Galerii Harfa nemáte cestou, na vybranou máte z pěti druhů dopravy za pár korun a od nákupu nad 1500 Kč úplně zdarma. Co je ale tou největší výhodou: za celým fanshopem stojí tým lidí, kteří milují hokej stejně jako vy. A také jsou tu připraveni pomoci vám s výběrem, doporučit to pravé, poradit s velikostí a vyslechnout každé vaše další přání.

A proč tedy fandit na Fangear.cz?

Všechny produkty jsou skladem a mohou se expedovat do druhého dne (vyjma produktů viditelně označených na objednávku).

Vybírat můžete ze široké kolekce Českého hokeje i klubů NHL.

Kšiltovky a trička je možné opatřit vlastním jménem a číslem.

Na výběr z 5 druhů dopravy, od 1 500 Kč neplatíte žádnou dopravu.

Zásilkovna doručuje i na Slovensko.

Kamenná prodejna v Praze je otevřená každý den od 10:00 do 20:30.

Vaše dotazy můžete kdykoliv poslat na FB, IG nebo mail fanshop@fangear.cz

Za celým fanshopem stojí tým nadšených odborníků, kteří milují hokej. Jako vy!

A do neděle můžete využít slevu 10 % na celý nezlevněný sortiment kód: FANDIM NAPLNO.

