Fanoušci Columbusu vypískali Laineho, Werenski ho dorazil v médiích

Mezi bývalými spoluhráči Patrikem Lainem a Zachem Werenskim se rozhořela veřejná přestřelka. Laine, nyní útočník Montrealu Canadiens, se v pondělí poprvé od svého odchodu z Columbusu postavil proti svému bývalému týmu, a jeho slova na adresu Blue Jackets nezůstala bez odezvy. A to i od fanoušků, kteří ho vybučeli.

Laine, který požádal o přestup z Columbusu kvůli „prohrávající kultuře“ v týmu, neváhal kritizovat své bývalé spoluhráče. „Jsou příliš spokojení a příliš pohodlní tam, kde jsou,“ uvedl pro The Athletic. „Tady v Montrealu, ať už vyhráváme, nebo prohráváme, vždy se snažíme podat to nejlepší. To jsem v Columbusu necítil.“

Werenski, jeden z lídrů Blue Jackets, však na Laineho slova reagoval ostře. „To je prostě nepřijatelné,“ řekl po pondělním zápase, ve kterém Columbus porazil Montreal 5:4. „Byli jsme dobří spoluhráči a kamarády a on nás takhle pomlouvá? To je nesmysl. Vypovídá to víc o něm než o nás.“

Werenski přiznal, že Laineho slova tým motivovala k výhře. „Je neuvěřitelné, co si dovolil říct. Už o něm nechci dál mluvit.“

Laine strávil v Columbusu čtyři sezony, během nichž tým nikdy neskončil výše než na šestém místě v divizi. Podle něj byla frustrace neúnosná: „Dělali jsme pořád to samé dokola, rok co rok. Bylo to vyčerpávající, když už v prosinci všichni přemýšleli o příští sezoně.“

Přesto připustil, že jeho období v Columbusu bylo složité nejen kvůli výsledkům. Kromě zranění a výkonnostních výkyvů požádal také o pomoc NHL/NHLPA hráčského asistenčního programu kvůli problémům s duševním zdravím.

Po letním přestupu do Montrealu Laine znovu našel radost ze hry, přestože sezónu začal kvůli zranění kolena se zpožděním. Ve svých devíti zápasech za Canadiens nastřílel osm gólů, všechny při přesilových hrách. Proti svému bývalému týmu v pondělí ale zápas nedohrál, když kvůli zranění horní části těla předčasně odstoupil. Werenski vyjádřil naději, že je Laine v pořádku, ale zároveň dodal, že jeho kritika byla „prostě směšná“.

