Fanouškům Coyotes svitla naděje. Zachrání hokej v Arizoně basketbalový magnát?

Vypadalo to, že éra NHL v Arizoně je pryč. Vývoj situace kolem nové haly totiž dostal povážlivou trhlinu a Alex Meruelo zatáhl za ruční brzdu. Po zhruba měsíci ovšem hokejovým fanouškům v Arizoně opět svitla naděje. Plamínek zapálil americký miliardář Mat Ishbia, který by mohl v budoucnu vybudovat multifunkční halu, která by byla vhodná i pro hokej.

Ishbia, jehož jmění se odhaduje na více než 10 miliard dolarů, je generálním ředitelem a předsedou hypotečního věřitele United Wholesale Mortgage. Ve světě amerických sportů se pak jedná o velmi známé jméno. Společně s jeho bratrem Justinem je většinovým vlastníkem basketbalových týmů Phoenix Suns z NBA a Phoenix Mercury z WNBA.

Ve svém posledním prohlášení, které cituje web Sportico, pak uvedl, že by měl zájem pomoci přivést hokejovou NHL zpět do Arizony. „Pokud mohu pomoci vrátit hokej do Arizony, tak se na to podívám,“ řekl podle Barryho Blooma ze Sportico.

„Rozhodně je to něco, co mě zajímá. Jsme město čtyř sportů. Jsem zklamaný, že nemáme hokejový tým, ale chápu, co se stalo, a jednou se to pokusíme napravit,“ podotkl a upozornil, že velký trh v Arizoně si zaslouží vedle NBA (a WNBA), NFL a MLB také NHL.

O hokejový tým Arizona Coyotes tento americký stát přišel na konci uplynulé sezony. Bývalý vlastník jej kvůli problémům s halou prodal skrz ligové vedení do Utahu, přičemž dostal pětiletou lhůtu, aby vybudoval hokejovou arénu.

Meruelo byl rozhodnut koupit pozemek, na kterém by tuto halu postavil, jenže ke konci června byla aukce odložena na neurčito a Meruelovi bylo řečeno, že by si musel vyřídit speciální povolení, aby mohl plánovaný komplex postavit. To by podle informací mohlo zabrat 8 až 10 měsíců. Krátce po zjištění těchto informací se Meruelo rozhodl celý projekt zastavit.

Když už to vypadalo s hokejem v Arizoně skutečně beznadějně, vložil se do situace Ishbia. Coyotes totiž původně sdíleli halu právě s Phoenixem Suns, a to mezi lety 1996 a 2003. Tato aréna ale byla vybudována pro basketbal a nebyla pro hokej vhodná. I proto došlo k přesunu do Glendale a pak v roce 2022 do maličké Mullett Areny.

Footprint Center, jak se nazývá hala, kde se hraje NBA, je v tuto chvíli už 32 let stará. A Ishbia si uvědomuje, že dřív či později musí dojít k rekonstrukci, případně k výstavbě nové haly. A rád by vytvořil multifunkční arénu, kde by se mohl hrát i hokej. V současnosti existuje 11 stadionů, o které se dělí týmy NHL a NBA.

„Myslím, že naše aréna je nyní prvotřídní. Naše aréna se mi líbí,“ řekl Ishbia. „Ale jednou si budeme muset pořídit novou arénu. Doufám, že se nám pak jednoho dne podaří vrátit hokej do Arizony,“ dodal. V nejbližší době to však nebude.

