Fantastická forma, Norris Trophy a trejd. Tři důvody proč sledovat Karlssona

Devět bodů za poslední čtyři zápasy? Grandiózní ukázka toho, jak dokáže Erik Karlsson na ledě dominovat. I bez svého kamaráda Jaycoba Megny, jehož nedávný přestup ke Krakenům ze Seattlu zcela jistě nekvitoval. San Jose má ve švédském hokejistovi nejen největší oporu, ale – vedle Tima Meiera – také nejzajímavější obchodní artikl. Proslýchá se, že o Karlssona stojí mimo jiné i Edmonton.

Pátý nejproduktivnější hráč v NHL?

Mezi útočníky byste hledali marně, ano, je jím Karlsson!

Více bodů než on zapsali už jen Nikita Kučerov, Leon Draisaitl a Connor McDavid. Matthew Tkachuk jich má stejně (73).

A když přijde řeč na asistence, je kníratý rodák z Landsbro dokonce druhý (55). Hned za Kučerovem.

"V celé lize momentálně nenajdete lepšího beka. Slušela by mu Norrisova trofej," smeká před Karlssonem David Quinn, kouč Žraloků. Učarovalo mu vystoupení machra s pětašedesátkou proti Washingtonu.

Capitals zkrotil Karlsson třemi body.

"Ale není to jen o nich. Erik po většinu sezony zvládá také všechno ostatní, co k jeho pozici patří," míní Quinn.

Analytické údaje, ani zažitý obraz Karlssona coby forvarda převlečeného za obránce, mu za pravdu úplně nedávají. To ovšem nebrání klubům, které hoří v defenzívě, jako třeba Olejářům, se o něj zajímat.

Podle zákulisních informací je šance spíše nižší než vyšší, že se Ken Holland s Mikem Grierem dohodnou, nicméně oba generální manažeři zapředli řeč na téma Karlssonovy výměny v této sezoně už poněkolikáté.

Holland nejspíš věří, že by dominantní hráč na modré čáře mohl zcela odemknout potenciál McDavida, Draisaitla i celého týmu.

Není prý ovšem sám, kdo by rád Karlssona v kabině přivítal. Ten má sice enormní smlouvu (až do roku 2027 a se stropovou zátěží 11,5 milionu dolarů), jenže špičkoví plejeři jsou nedostatkové zboží.

Kolik takových, kteří mají srovnatelný vliv na dění na ledové ploše jako Karlsson, znáte? A kolik jich je k mání?

Vždyť se tu bavíme o borci, který je napříč zámořskou soutěží tím nejproduktivnějším při hře za vyrovnaného počtu hráčů. S 65 body se mu může rovnat jen Kučerov.

Proslýchá se navíc, že Grier si je ochotný ponechat polovinu Karlssonovy stropové zátěže. To je lákadlo, které by do přetahované o dvojnásobného vítěze Norris Trophy mohlo přivábit mnohem více zájemců.

Přestupová uzávěrka se blíží, Karlssona sledujte. Kvůli jeho útoku na třetí cenu, fantastickým výkonům směrem dopředu i potenciálnímu trejdu.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+