Fantastický debut, pak hned první zranění. Celebrini bude Sharks nějaký čas chybět

Jednička posledního draftu prožívá skutečně divoký první týden nové sezony. Macklin Celebrini odehrál první zápas v NHL, dal svůj premiérový gól a nyní skončil poprvé na marodce. Podle dostupných informací bude San Jose scházet kvůli zranění v dolní polovině těla, konkrétně by se mělo jednat o zranění v oblasti kyčlí, minimálně týden. Spíš to ale vypadá na týdnů několik.

Vstup Macklina Celebriniho do NHL byl impozantní. V zápase proti St. Louis vstřelil svůj první, byť dost šťastný, gól, zaznamenal také první asistenci a San Jose pomohl k zisku bodu za porážku 4:5 po prodloužení.

V utkání odehrál přes sedmnáct a půl minuty, a to i přes zdravotní obtíže, o což je jeho debut ještě víc parádní.

Jenže právě zdravotní problémy ve spodní polovině těla budou nyní nějaký čas držet Celebriniho mimo led. Podle informací deníku San Jose Hockey trápí mladého útočníka zranění v oblasti kyčlí, jednat by se pak mohlo o pokračující zranění z přípravy.

Během přípravného kempu opustil na konci září jeden z tréninků a poté na začátku října předčasně ukončil zápas proti Utahu po nárazu do hrazení. Poslední dva duely přípravy kvůli tomu zmeškal. Trenér Ryan Warsofsky odmítl zdravotní obtíže Celebriniho specifikovat a nepotvrdil ani, jestli se jedná o stejné zranění, které Celebriniho trápilo ve zmíněné přípravě.

„Bude se to posuzovat na týdenní bázi, to je opravdu vše, co k tomu mám,“ uvedl Warsofsky, který připomněl, že Celebrini bude scházet minimálně sedm dní, je však dost pravděpodobné, že o něco déle. „Abych byl upřímný, nedokážu to časově ohraničit. Uvidíme, jak se bude vyvíjet jeho rehabilitace v následujících dnech.“

Celebrini, jemuž bylo v červnu teprve 18 let a vletěl do světa velkého hokeje jako nejmladší hráč, jenž vyhrál Hobey Baker Award v NCAA, pocítil záludnost profesionálního hokeje, v němž nasazení často přináší zdravotní obtíže. To je pro něj samozřejmě velmi frustrující, v noci na neděli totiž chtěl proti Anaheimu pokračovat v úžasném vstupu do NHL.

„Všichni si během tréninkového kempu projdou údery a modřinami,“ naznačil Warsofsky, že by se skutečně mohlo jednat o pokračující obtíže z přípravy. „Řekl bych, že jsme si po prvním zápase uvědomili, že je to něco vážnějšího. Je to pro něj dobrý moment k učení. Život je někdy nespravedlivý. Psychicky je na tom ale dobře. Dneska tady byl a pracoval. To je přece hokej, ne? Přijdou zranění. Jistě to nebude jeho poslední zranění a my musíme pokračovat dál,“ dodal kouč Žraloků.

Jak dlouhá nakonec bude absence jedničky posledního draftu, to se ukáže v průběhu následujícího týdne. Fanoušci San Jose si pochopitelně přejí, aby byla co nejkratší. Uspěchat návrat by však mohlo být kontraproduktivní, na což musí i po hokeji hladový Celebrini myslet.

Share on Google+