Fantastický finiš! Robertson má rekord a obírá Kaprizova o Calder Trophy

Když před pár týdny odpověděl tahoun Dallasu Joe Pavelski na otázku, zda Jason Robertson může vyhrát Calder Trophy, znělo to spíš jako zdvořilost ke spoluhráči. Řekl: "Proč by ne? Stále se zlepšuje a třeba mu vyjde druhá půlka sezony." Teď to vypadá jako dokonalá předpověď, Pavelski by si z fleku mohl otevřít věštírnu. Robertson v barvách Hvězd exceluje a dostává se do čela závodu o trofej pro nejlepšího nováčka.

Kirill Kaprizov, pak dlouho dlouho nic a až poté zbytek světa.

Tak ještě nedávno vypadala zdánlivě rozhodnutá soutěž o Calder Trophy pro rok 2021.

Ruský šikula čněl nad všemi jako Ještěd na Libercem, střílel góly, sbíral asistence, pomáhal Minnesotě k výhrám. Na Kaprizovových výkonech se poté mnoho nezměnilo, dál snesly nejpřísnější měřítko, jenže v Texasu vyletěla na hokejové nebe kometa.

Zatímco Kaprizov dotáhl Wild do play-off, cestou překonal klubový nováčkovský rekord Mariána Gáboríka v nasázených brankách (momentálně jich má 22) a pyšní se bilancí 41 bodů za 47 mačů, Robertson už je jediný zápis za ním (15+25).

Když Pavelski pronášel výše uvedená slova, byl jednadvacetiletý útočník deset bodů za Kaprizovem. Jenže pak přišla nevídaná show v podání Robertsona. Mimo jiné se blýskl šňůrou devíti utkání alespoň s jedním bodem a postaral se o nové nováčkovské maximum Dallasu.

Během této série se zazářil čtyřmi góly a devíti asistencemi, naposledy skóroval v noci na středu proti Hurikánům z Caroliny. "Snažím se plnit svou roli. Když se mi daří bodovat, jsem pro mančaft přínosem," prohodil syn Filipínky a Skota.

V klíčové fázi sezony válí a táhne Stars do play-off. Na Nashville Predators už loňský finalista Stanley Cupu ztrácí jen dva body, navrch má dvě partie k dobru. Na silném finiši základní části se z forvardů nejvíce podílí Pavelski, Robertson i Roope Hintz.

Robertson je nepřehlédnutelný a třeba uznávaný web The Score ho už posunul do čela svého žebříčku kandidátů na zisk Calderovy trofeje před Kaprizova. Zdůvodňuje to i tímto argumentem: "Je jediným zelenáčem, co za posledních 20 duelů průměrně dělá bod na zápas."

The Score také vyzdvihuje, že Robertson boduje ve hře pět na pět, zatímco Kaprizov těží z přesilovek (bral v nich už 13 bodů, Robertson jen pět). Pro o tři roky mladšího Američana mluví i analytické údaje. Zkrátka, "Kirill The Thrill" má přinejmenším rovnocenného soupeře.

Ne že by si toho sám nevšiml. "Když vidíte svého oponenta, jak se mu daří, motivuje vás to. Snažíte se hrát lépe a držet krok," pověděl pro NHL.com. Zároveň ale podotýká, že se bitvou o Calder Trophy nestresuje. Nepřipadá mu jako nikterak zásadní záležitost.

I kvůli tomu, že je starší než ostatní novicové. "O dva, tři roky než ostatní kluci, takže se spíš soustředím na to, aby pracoval na své hře a posouval se kupředu," dodal s nadhledem. "Na prvním místě je pro mě tým, až pak jsou na řadě individuální ocenění."

Robertsona v tuto chvíle poráží v gólech a ve svém klubu více vyniká. Prestižní cena mu ale klidně může uniknout. A ani by ho to nejspíš příliš nemrzelo, sleduje totiž jiné cíle. V čele se Stanley Cupem, pro něj si za velkou louži přišel.

