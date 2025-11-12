Faul?! Zadarov zezadu trefil Matthewse. Lídr Toronta je zraněný, nedohrál ani Stolarz

13. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
"Za mě to bylo na vyloučení, ale nejsem rozhodčí..." "Nikdy nevidíte rádi, když vám udeří spoluhráče do zad, na čísla na dresu. Nikomu v kabině se ten zákrok nelíbil." Jak kouč Maple Leafs Craig Berube (první výrok), tak hvězdný veterán John Tavares (druhý) nekvitovali kontroverzní manévr Nikity Zadorova v tradiční partii s bostonskými Bruins. Obrovitý bek ve službách Medvědů poslal proti mantinelu jednu z největších ligových hvězd Austona Matthewse a nesouhlasně s opačnéhým táborem prohodil: "Byla to rutinní záležitost. Zasáhl jsem ho pravým ramenem, ani jsem ho pořádně netrefil." Kde je pravda?
Matthews má zranění ve spodní části těla.
Jisté ovšem není ani to, že by mu ho přivodil Zadorov, natož pak zmiňovaným hitem, který se stal terčem pozornosti médií. Ostatně i Berube přiznal: "Upřímně, nevím, kdy přesně došlo k Austonově zranění."
Výjimečný kanonýr se totiž po pádu na hrazení, ke kterému přispěl důrazný Rus, ještě zapojil do hry. Dokonce se se Zadorovem ještě dostal do dalšího souboje... Patrně hnán vidinou odplaty do něj vrazil, možná ale docílil něčeho zcela nezamýšleného - zranil sám sebe.
Do dalšího střídání už nenastoupil.
Je to jen spekulace.
Jisté naopak je, že Američan s mexickými kořeny je zraněný a bude nějaký čas Javorovým listům chybět. Jak dlouho? "Nemám pro vás žádné upřesnění, neumím to odhadnout," povídal Berube před mikrofony.
Když se měl vrátit k onomu hitu, ještě podotkl: "Ten zákrok se mi nepozdával. Auston byl ve zranitelné pozici..." Těžko tuto skutečnost rozporovat, Matthews skutečně byl k Zadorovovi natočen zády. A v takové chvíli je k faulu blízko, moc čistých variant, jak zastavit soupeře se nenabízí.
"Víte, já hraju na nejlepší hráče tvrdě, je to moje práce. Ale 99 procent mých hitů je pravým ramenem. Spíš jsem tam jen stál, nechtěl jsem, aby mi projel, zasáhl jsem ho ramenem a hrudí," líčil Zadorov svůj pohled.
"A ten druhý střet? To on šel po mně, chtěl mě trefit. Kdy došlo k té újmě? Těžko říct, ale rozhodně jsem neměl v úmyslu ho zranit," míní Zadorov.
Berube měl starosti také o další oporu.
Proti Bostonu nedohrál ani Stolarz, nicméně, jak se později ukázalo, nemělo by jít o vážné zranění. Patrně mu umožní brzký návrat mezi tři tyče. Jedná se o zdravotní problém v horní části těla. "Něco si jen lehounce natáhl," přiblížil "Náčelník".
Boss torontské střídačky má i tak hlavu jako pátrací balon, musí například najít cestu, jak zase vyhrávat. Aktuálně čelí sérii tří porážek v řadě, tlak sílí.
