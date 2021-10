Favorit? Pro Detroit krajně netradiční role, zažívá nejlepší start za šest let

Vstoupit do zápasu v pozici favorita? To se Detroitu nepoštěstilo více než 100 partií za sebou. Bookmakeři sázkových kanceláří dlouhodobě nastavovali vypsanými kurzy Rudým křídlům zrcadlo reality. Jasně ukazovalo, v jaké bídě se slavná značka ocitla. Až v pondělí černá série skončila, Red Wings byli proti Modrokabátnkům z Columbusu favorizovaným mančaftem. A také vyhráli - jednoznačně 4:1, finského gólmana Joonase Korpisala zasypali 43 puky.

Detroit bodoval ve všech třech zápasech této sezony.

Nic výjimečného? Pak vězte, že pro člena takzvané Original Six jde o velkou událost. Vždyť to samé se mu povedlo naposledy v ročníku 2015/2016. Tedy v době, kdy mužstvo táhli Henrik Zetterberg s Pavlem Dacjukem.

To zní jako dávná historie, viďte? Prach na vzpomínky usedá o to víc, když si člověk uvědomí, že tou dobou za Detroit nastupovali jen dva hokejisté, které najdete na současné soupisce trenéra Jeffa Blashilla (Dylan Larkin a Danny DeKeyser).

Byla to éra před Filipem Hronkem, o Filipu Zadinovi ani nemluvě. Mezi třemi tyčemi se oháněl Jimmy Howard, stejně jako Zetterberg s Dacjukem dnes už hokejový penzista (ruský kouzelník ještě konec oficiálně neoznámil, nicméně nehraje).

K výhře nad Columbusem pomohla Rudým křídlům nová garda. Poprvé se trefil švédský teenager Lucas Raymond, přihodil i jednu asistenci. Nejvíc času odbruslil Hronek, přes 21 minut odehrál zázračný Němec Moritz Seider.

Popáté se trefil Tyler Bertuzzi, jehož strýc Todd hrál za Red Wings ještě v roce 2014. I to ilustruje, jak zkostnatělý ještě nedávno Detroit byl a jak se následně bleskově obměnil kádr populárního klubu. Oba borce s italskými kořeny od sebe dělí 20 let.

Tým začíná těžit z obdivuhodné přestavby v podání Stevea Yzermana, byť se stále očekává, že postup do play-off bude nad jeho síly. Chybí zkušenosti, spousta hráčů ještě potřebuje herně růst, ambicím neprospělo ani zranění Jakuba Vrány.

Raymond, Seider a spol. si budou muset projít výchovnými lekcemi, ostatně kouč Blashill jim i po jasné výhře nad Blue Jackets měl co vytknout. Nelíbilo se mu, že jeho chlapci neproměnili přesilovku pět na tři. A hlavně že v ní vypálili jen dvě střely.

"Zkrátka tohle nestačí, takhle nemůžeme v pěti proti třem hrát. Když máte takovou výhodu po tak dlouhou dobu (98 sekund), smí vás zastavit jedině fantastický výkon gólmana. Ale my jsme k němu Korpisala nedonutili," čílil se.

Jako by znal, co se říká po českým zimácích. Kdo nepromění přesilovku pět na tři, nezaslouží si vyhrát. Tentokrát Detroit známé klišé obešel, Blashill ale ví, že příště by se podobně tristní sehrání dvojnásobné početní výhody nemuselo vyplatit.

