Favoritem Calder Trophy Kaprizov, na záda mu ale dýchá talent Dallasu

Nezačali špatně. Přestože se jim v přípravě prohnal šatnou covid, do sezóny vlétli čtyřmi výhrami v řadě. Pak přišel útlum. Naděje na play off ještě neumřela, zdá se být ale stále jasnější, že tenhle ročník fanoušky Stars nerozjásá. Radost jim dělá aspoň jedno jméno.

Jason Robertson.

Favoritem dostihu o trofej pro nejlepšího nováčka zůstává Kirill Kaprizov; jakkoli je nominace Kontinentální ligou ošlehaného profíka sporná, což nedávno probral redakční kolega. V posledních týdnech se mu ovšem hodně přiblížila jednadvacetiletá hvězdička Dallasu.

Šestnáct bodů (5+11) v sedmnácti březnových zápasech vyšvihlo Roberstona mezi kandidáty Calder Trophy. Je druhý v produktivitě nováčků, třebaže na Kaprizova ztrácí deset bodů. Robertson se stává stále nebezpečnější zbraní finalisty Stanley Cupu, hlavně při hře pět na pět. Dovede přihrát, umí zabojovat kolem mantinelů, kde získává hodně puků.

Pro Dallas je to malá radost a naděje do budoucna. Potřetí za sebou hodili do rybníku NHL talentovaného mladíka. V sezóně 2018-19 to byl Miro Heiskanen, loni Denis Gurianov. Teď vypadá výborně Jason Robertson. Jestli to bude stačit na Calder Trophy?

„Nevím, proč by nemohlo,“ říká zkušený parťák Joe Pavelski. „Je před námi ještě kus sezóny a od chvíle, kdy do ní vstoupil, se zlepšuje a zlepšuje. S povedenou druhou polovinou, kdo ví? Je důležitou součástí týmu, pomohl nám vybojovat pár bodů navíc.“

Pro Kaprizova zatím hovoří větší vyrovnanost. Je výrazný od začátku sezóny. S 34 body (16+18) je nejproduktivnějším hráčem Minnesoty, která míří do play off. O víc než minutu je nejvytěžovanějším útočníkem Wild. Skvěle bruslí a výborně pracuje s pukem.

Pokud se podíváme hlouběji, jsou tu také brankáři Ilja Sorokin z Islanders, Kevin Lankinen z Chicaga nebo Alex Nedeljkovic z Caroliny. Obránce New Jersey Ty Smith hraje skoro dvacet minut za večer. Skvěle vypadají také Tim Stützle z Ottawy nebo Eeli Tolvanan z Nashvillu.

Problematický je Kaprizovův věk. Na konci dubna mu bude 24 let, má za sebou šest sezón v KHL. V CSKA Moskva rozkvetl v elitního hráče. Pokud v Calder Trophy uspěje, což lze za daných podmínek očekávat, bude druhým nejstarším vítězem této trofeje za posledních dvacet let. Jen o pár měsíců starší byl v sezóně 2015-16 další Ruskem otřískaný borec Artěmij Panarin.

