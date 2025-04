Favoriti bez hvězd. Heiskanen, Draisaitl a také McDavid (znovu) mimo hru

Je to letos zvláštní konec základní části. Řada špičkových borců absentuje, aniž by kluby byly schopny pořádně vysvětlit důvod. V některých případech prosakuje, že jde jen o preventivní odpočinek před play off. Zbožštění Stanley Cupu dosáhlo úrovně, kdy půlroční základní část ozdobená řadou prestižních individuálních trofejí jako by už nikdo nebral vážně.

Včera se nad vším zamýšlel redakční kolega.

Dnes jste se podívali na zápas Edmontonu s Los Angeles a v sestavě Oilers opět chyběl Connor McDavid. Ve vzájemném duelu rozhodně bylo o co hrát. V sázce stále je výhoda domácího prostředí pro začátek play off. Doufejme tedy, že McDavid měl opravdu vážný důvod, proč zůstal mimo hru s 99 body. Tu stovku mu spousta fanoušků přála.



Z klubu nepřišel ani náznak („undisclosed issue“). Pravdou je, že v sezóně jej trápily potíže ve spodní polovině těla. Pokud zůstávají problémy nevyřešené nebo se vrací, nevěstí to pro Edmonton před play off vůbec nic dobrého.



V utkání, kde Oilers rupli s Los Angeles jasně 0:5, scházel také Leon Draisaitl, Jake Walman, Zach Hyman a Troy Stecher. U všech je jako důvod v této fázi sezóny zmiňovaná především „opatrnost“. Pro začátek play off se s nimi počítá. Vážnější je pořád jen stav Trenta Frederica, jenž by měl naskočit asi až v průběhu prvního kola.



Začátek play off určitě nestihne ani Miro Heiskanen z Dallasu. Klub už oznámil, že finského zadáka nepustí proti Avalanche do hry nedořešené zranění kolene. Velmi reálně nemusí stihnout celou sérii, nicméně to ukáže čas. Na jejím začátku nebude k dispozici určitě.



Pro dokreslení celého kontextu dodejme, že sítěmi šel včera takový fórek. Mitch Marner má aktuálně 99 bodů. Do konce základní části zbývají Torontu dva zápasy. Nad rozesmátou tváří nejproduktivnějšího hráče Maple Leafs se skvěla zakroužkovaná 99tka a věta: „Necháte ho odpočívat před play off?“







