NHL.cz na Facebooku

NHL

Favorizovaní Američané slaví druhou výhru. Houževnatí Dánové ale kousali

15. února 0:06

Adam Bagar

Hokejisté Spojených států amerických zapsali na olympijském turnaji v Miláně druhou výhru. Po Lotyšsku si poradili také s Dánskem, které nakonec přetlačili v poměru 6:3.

USA – DÁNSKO 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Boldy (Q. Hughes, Slavin), 30. B. Tkachuk (Eichel), 31. Eichel, 38. Hanifin (Trocheck, Faber), 48. Guentzel (Matthews), 55. J. Hughes (Nelson) – 2. Olesen (Mølgaard), 12. Nicholas Jensen (Setkov), 40. Bruggisser (Ehlers, True).
Rozhodčí: M. Holm (Švédsko), O´Rourke – Wyonzek (oba Kanada), Daisy (USA).
Vyloučení: 3:2.
Bez využití.
Střely na branku: 47:21.
Diváci: 11 480.
USA: Swayman – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, Connor – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan.
Dánsko: Sögaard (od 52. Dichow) – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, Lassen – Ehlers, True, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Blichfeld – Aagaard, Mölgaard, Olesen – Russell, Wejse, Storm – Poulsen. Trenér: Gath.

Tabulka skupiny C

 TÝMZVVPPPPSKÓREBODY
1.
USA
 2 2 0 0 0 11:4

6
2. Německo 2 1 0 0 1 6:5 3
3. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8

3
4. Dánsko 2 0 0 0 2 4:9 0

Další program ZOH 2026

Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)

Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)

Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)

Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)

Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)

Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

McDavid, MacKinnon & Macklin? Absurdní, šílená, dokonalá lajna, co okamžitě zlomila Švýcary

14. února 20:30

Slováci přímo postupují do čtvrtfinále! Blízko jsou po vítězství 11:0 také Finové

14. února 14:55

Tři miliony za klid v obraně. Švédský bek ze San Jose je žádaným zbožím

14. února 13:30

Hrůzné zranění švýcarské star. Z ledu na nosítkách, Kanada zaujala empatickým gestem

14. února 11:33

nhl.cz doporučuje

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.