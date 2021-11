Fenomén Kaliyev. Los Angeles si hýčká jediného Uzbeka v NHL

V historii NHL bychom našli jenom jednoho hráče, který se narodil v Uzbekistánu. Je jím Arthur Kaliyev. Už podle křestního jména jde poznat, že reprezentuje Spojené státy, nicméně jeho místo narození v Taškentu mu už nikdo nevezme. Tento velký talent si hýčkají v Los Angeles.

Reprezentovat by rozhodně mohl i asijskou zemi, nicméně dle svých slov se cítí jako stoprocentní Američan. Jeho rodiče se totiž přesunuli z Taškentu, hlavního města Uzbekistánu, do New Yorku, když mu bylo osm měsíců.

„Jsem tu od svých osmi měsíců. Od té doby jsem v Uzbekistánu nikdy nebyl, vyrůstal jsem v New Yorku,“ řekl před pár lety.

A jelikož vyrůstal v Severní Americe, hokej mu přirostl k srdci. Taky mu náležitě šel. V dresu Hamiltonu v kanadské juniorce šikanoval soupeře svým vynikajícím hokejovým umem, který ho vynesl těsně za hranici prvního kola draftu.

Kvůli koronaviru a s ním spojenými složitostmi strávil Kaliyev minulou sezonu převážně na farmě. Tam předčil očekávání a v čtyřiceti zápasech dokázal vstřelit čtrnáct branek a dalších sedmnáct pomohl připravit.

„Všechna opatření pro něj nakonec byla pozitivní, jelikož strávil sezonu na farmě,“ popisoval Kaliyevův vývoj trenér Kings Todd McLellan. „Pokud by tam nehrál, tak si troufám říct, že by se letos do prvního týmu nedostal.“

Širokou hokejovou veřejnost taky okouzlil na dvou šampionátech juniorů. Dvanáct zápasů, sedm gólů a sedm asistencí. Skvostná čísla, díky kterým se zařadil mezi nejvýraznější americké hráče.

Jeho kariéra v NHL má zatím pozvolný nástup. Od trenérů dostává průměrně třináct minut na ledě za zápas, a patří tak k nejméně vytěžovaným útočníkům. I tak ale dal tři góly a u dvou asistoval.

„S každým zápasem je sebevědomější,“ všiml si McLellan. „V sestavě nám trochu cestoval. Zejména efektivní je v přesilovce, je to rozený střelec.“

To rozhodně je. Ať už jde o 51 branek v 67 utkáních v Hamiltonu nebo o první gól hned v prvním zápase v NHL. Kaliyev má zkrátka čich na góly.

„Pořád by střílel,“ usmíval se jeho starší spoluhráč Alex Iaffallo. „Jeho rána je fakt tvrdá. Umí jí pořádně využít, a to hlavně v přesilovce.“

Los Angeles tak roste nová zbraň. Pokud Kaliyev naplní svůj potenciál, najdou v něm Kings vynikajícího střelce a hlavně oporu do let budoucích.

