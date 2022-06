Fiasko, které Anaheim nezapomněl: Dadonov přestupuje až napodruhé

Konečně se zbavili nechtěného břemene. Golden Knights v noci poslali útočníka Jevgenije Dadonova do Montrealu, o jeho výměnu nicméně usilovali dávno předtím. A nejen to. Během letošní uzávěrky přestupů dokonce oznámili, že se ruský křídelník přesouvá k Anaheimu. Z trejdu nakonec senzačně sešlo a rodák z Čeljabinsku u Vegas zůstal.

Šlamastyka začala už předloni v říjnu. Tehdy Dadonov podepsal s Ottawou tříletý kontrakt na pět milionů dolarů ročně, jehož součástí se stala modifikovaná klauzule o nevyměnitelnosti. Angažmá v dresu Senators však mistrovi světa nevyšlo. Oproti předchozí sezoně na Floridě klesl o 27 bodů a z hlavního města Kanady bleskově zamířil do Vegas.

Protože však v NHL neexistuje databáze, do které by hráči zapisovali seznam mužstev, jejichž barvy odmítají oblékat, převzali Golden Knights Dadonovovu smlouvu, aniž by podmínky modifikované klauzule s deseti „zakázanými“ týmy znali. Možná si dokonce mysleli, že její platnost prvním přestupem zaniká.

Když jim pak Anaheim těsně před koncem uzávěrky přestupů nabídl dohodu, díky které se mohl celek z města hříchů zbavit pětimilionové finanční zátěže v podobě Dadonova, neváhal generální manažer Kelly McCrimmon ani vteřinu.

Se zděšením později zjistil, že kontrakt třiatřicetiletého forvarda stěhování k Ducks neumožňuje. Ligoví funkcionáři přestup zpětně anulovali, ruský útočník se musel vrátit do zlato-černého brnění.

„Rozhodnutí, které provedla NHL v souvislosti s naším obchodem s Vegas, respektujeme a akceptujeme. Věřili jsme, že Jevgenij Dadonov je hráčem, který nám pomůže nejen v tomto roce, ale také v těch příštích. Musíme se ale dívat dopředu,“ smutnil šéf vedení Anaheimu Pat Verbeek v oficiálním prohlášení.

Verbeek věřil, že novou motivaci získá alespoň zkušený, leč vyčpělý zadák John Moore, který naopak vinou zrušené výměny zůstal u Anaheimu. Jenže to se nestalo a Moore do konce sezony neodehrál v NHL jediný zápas.

Ducks v sobě stále nosí pocit křivdy. Proto když Vegas oznámilo současný přestup Jevgenije Dadonova, řízlo do živého. Anaheim přispěchal s lakonickou reakcí na sociálních sítích.

„A jste si tím jistí?“ táží se Ducks.

You sure? — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) June 16, 2022

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+