Fiasko pro Toronto a šance pro Mrázka! Säteri je fuč, skončil jako Nabokov

Měl se stát "blanickým rytířem". Mužem, co spasí Toronto a stane se novým vládcem brankoviště Javorových listů. Místo toho ale Harri Säteri skončil v Arizoně. Kojoti si olympijského šampiona z Pekingu stáhli z listiny nechráněných hráčů, kudy musel coby dovoz z Evropy projít. Využili své "svaté právo" a zároveň vypálili rybník jak samotnému Finovi, co si chtěl zachytat o Stanley Cup, tak generálnímu manažeru Kyleu Dubasovi. Ten to kouše jen těžko.

Dubasovi nejde upřít snaha vyřešit zapeklitou situaci s torontskými gólmany.

Jack Campbell je na marodce, Petr Mrázek nejspíš prohrál formu na vánočním večírku a Erik Kallgren platí za pětadvacetiletého nováčka s nulovými zkušenostmi.

Ambiciózní GM zkusil přivést, výměnou za Mrázka, Marca-Andrého Fleuryho. Jenže z plánovaného trejdu sešlo. Vyšuměly i všechny ostatní snahy o upečení obchodu s protějšky v NHL. A tak Dubas zalovil v Evropě.

Podepsal Säteriho, kterého čekalo povinné mezipřistání na waiver listu. Prakticky ve stejné chvíli umístil na tentýž seznam nechráněných hokejistů také Mrázka. Dal českého gólmana všem k dispozici, zdarma.

Teď musí být rád, že po Mrázkovi nikdo nesáhl. Säteri je fuč, zažil to samé jako kdysi Jevgenij Nabokov. Také si myslel na stříbrný pohár, místo toho skončil u outsiderů (Nabokova sebrali detroitským Rydým křídlům NY Islanders).

"Ostatní kluby už nám vzaly z waiver listu 11 hráčů, nikdo další takhle nepřišel ani o poloviční počet borců," čílil se Dubas.

Je na čase přijmout realitu, Säteriho si stáhl generální manažer Bill Armstrong do Arizony. Karel Vejmelka má nového konkurenta místo Scotta Wedgewooda, který posílil Dallas.

Co teď bude Toronto dělat?

Možnosti jsou značně omezené. Nezbývá než se upnout na Kallgrena, věřit v Campbellovo brzké uzdravení a také doufat v Mrázkovo vzkříšení.

"Naší nadějí je to, že Petr na sobě bude dál tvrdě pracovat a zkusí najít ztracenou fazonu," říká Sheldon Keefe, kouč Maple Leafs. "Nechytal teď dobře, ale to on dobře ví. A my také," dodává.

Zažijeme další Mrázkovo zmrtvýchvstání? Fanoušci slavné organizace se musí upnout ke vzpomínkám na rok 2019, kdy talentovaný, leč svérázný brankář zázračným finišem sezony dotáhl do play-off Hurikány z Caroliny.

