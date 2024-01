Filip Hronek: Po deseti letech čtyřicetibodový český bek? A nemusí zůstat jen u toho!

Autor se klidně dozná, že ho v tomto směru sleduje prakticky od vstupu do NHL. A počítá. Ofenzivní schopnosti Filipa Hronka jsou zřejmé. Máme v něm produktivního beka, schopného dosáhnout úrovně Romana Hamrlíka, Tomáše Kaberleho nebo Marka Židlického.

Už čtyřicetibodová hranice může být v tomto směru z českého pohledu považována za prestižní. Hronek po ní v Detroitu sahal několikrát, pokaždé těsně nedohmátl (dvakrát 38, jednou 31). Z různých důvodů, včetně zdravotních. Budiž paradoxem, že nejblíž jí je nyní ve Vancouveru, kde má po boku Quinna Hughese hlavně defenzivní povinnosti.

Jenomže Vancouver je letos válec. Suverénně vede Pacifickou divizi, na západě má konkurenci jen ve Winnipegu. Dokonce i posledního vítěze Stanley Cupu z Vegas si ve středu drží na distanc několika bodů. Rozdíl +43 ve skóre je nejvyšší v NHL, což se promítá i do Hronkových statistik.

Na internetu najdete diskuse, kde fanoušci Detroitu řeší, zda byl tenhle trejd dobrý nápad? Hronek si vyřešil zdravotní problémy a do kempu Canucks přišel pořádně namotivovaný. S Hughesem momentálně tvoří možná nejlepší obrannou dvojku v lize.

V úterý pomohl brankou a asistencí porazit Islanders 5:2, za což byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. V polovině sezóny se dostal na 34 bodů (3+31). Lepší je z Čechů v NHL už nějakou dobu jen David Pastrňák. Což není nejlepší vizitka pro české útočníky, z nichž několik zůstává za očekáváním.

Hronek boduje, přestože nehraje ani první přesilovku. Tu ve Vancouveru rozehrává Hughes. V bodování obránců NHL je přesto na skvělém sedmém místě. Za zády má třeba Romana Josiho, který předloni sahal po stobodové hranici (96). Nebo Erika Karlssona, který jí loni překonal (101). Hvězdy Mikko Heiskanen, Charlie McAvoy, Kris Letang... Všichni za Čechem bodově zaostávají.

Hronek je letos s Pastrňákem jednou z mála českých radostí. Pokud bude zdravý, čtyřicetibodovou hranici s jistotou překoná. Jelikož mu schází šest bodů, nemusí to trvat dlouho. Povedlo by se mu to po deseti letech jako prvnímu českému obránci od Marka Židlického, jenž nasbíral v sezóně 2013-14 v New Jersey 42 bodů.

Absolutní české maximum vytvořil v sezóně 2005-06 v Torontu s 67 body Tomáš Kaberle. V sezóně 1995-96 zapsal v Tampě Bay Roman Hamrlík 65 bodů. Kaberle (58 a 53) a Židlický (53) pokořili ještě padesátku. Pro kontext dodejme, že solidně produktivní byli také slovenští beci Lubomír Višňovský (68, 67 a 58), Robert Švehla (57) a Zdeno Chára (52, 51 a 50).

Minimálně 60 bodů může být letos i v silách Filipa Hronka.

Jen být zdravý a nepolevit.

Share on Google+