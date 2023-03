Filip Hronek: V Detroitu zklamání, ve Vancouveru údiv i nadšení

Jako blesk z čistého nebe. Zatímco o Jakubu Vránovi se spekuluje celou sezónu a dal se očekávat jakýkoli vývoj, výměnu Filipa Hronka nikdo nepředvídal. V tuto chvíli už je ale český obránce hráčem Vancouveru Canucks. Spolu se čtvrtou draftovou volbou dostal Detroit na oplátku druhé a podmíněné první kolo draftu.

Fanoušci Red Wings tak definitivně přestávají doufat v posílení kádru. Steve Yzerman spíš prodává, než by nakupoval. Popravdě, není zrovna obvyklé, aby se klub zbavil hráče v jeho věkovém „prime timu“, Hronkovi je 25 let, který se dělí o druhé místo v produktivitě. A to z postu beka.

Hronek nastupoval většinou ve druhé obranné dvojici spolu s Ollim Määttou, předtím s Benem Chiarotem. 38 body (9+29) vyrovnal své loňské osobní maximum, a to už ve třech čtvrtinách sezóny. V defenzivě se zdál být také odpovědnější. S +8 průběžně druhý v týmu. Rovněž v rovnovážném počtu hráčů na ledě byl s +13 u Red Wings druhý.

Sázka na jiné koně

Pravdou je, že Hronkovy výkony kulminovaly v listopadu a začátkem prosince, poslední dobou stagnoval. Jeho velká chyba v rozehrávce v úterním duelu s Ottawou (prohra 1:6) posadila soupeře do sedla, dal po ní ve vlastním oslabení gól na 2:1.

V uplynulých týdnech podepsal Yzerman obránce Määttu a Jakea Walmana. Oba by se po sezóně stali nechráněnými volnými hráči. Hronek svou šanci propásl. Zámořské weby znovu opakují, že je sice šikovný na přesilovce, ale dlouhodobě nepřesvědčil v defenzivní oblasti.

Podle odborníků si Yzerman jeho výměnou udělal místo pro Simona Edvinssona, dvacetiletého švédského beka, který dozrává Detroitu na farmě v AHL. Na draftu 2021 šel jako celková šestka a počítá se s ním do první obranné čtyřky.

Nový začátek

Canucks se letos příliš nedaří, ode dna Západní konference je dělí hlavně fakt, že je zde několik ještě utrápenějších týmů. Pro Hronka je to zajímavá příležitost na nový začátek. Smlouvou má ještě na příští sezónu se stropovou zátěži 4,4 mil. dolarů.

Ve Vancouveru jej hodnotí jako „solidního obránce s dobrou střelou“. Vhodný na přesilovku, kterou ale diriguje od modré čáry Quinn Hughes. Cena dvou vysokých draftových voleb je některými zdroji hodnocena jako dost velká. Leckdo byl Canucks zmaten, neboť se z jejich strany očekávala spíš kumulaci voleb na draft, který je obecně považován za silný.

„Vyhozením takové volby se vzdali jednoho mladého hráče s kontrolovanými náklady na minimálně deset let za Hronka na rok, s cenou 4,4 mil. Potom bude ještě dražší,“ cituje místní tisk bývalého asistenta generálního manažera Floridy Panthers Stevea Weriera.

A to také ve druhém kole půjde pořád získat velmi dobrého hráče.

Canucks podle všeho cílí na rychlý vzestup. Minimálně do play off by se rádi podívali už příští rok. „Jsme nadšeni ze zisku pětadvacetiletého praváka, který má skvělou práci s pukem. V Detroitu prošel vývojem, který ukázal, že má na to hrát v téhle lize první obrannou dvojici. Dobře zapadne do jádra našeho týmu,“ řekl generální manažer Canucks Patrik Allvin.

