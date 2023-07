Filip Zadina podepsal roční smlouvu v Sharks

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že Filip Zadina rozvázal smlouvu s Detroitem Red Wings. Trvalo to přesně dva dny a třiadvacetiletý útočník našel nové útočiště.

Z listiny nechtěných hráčů si jej nikdo nevzal, a tak Zadina po vzájemné domluvě rozvázal s Detroitem smlouvu. A riskoval docela dost. Jak to však někdy bývá, risk může být zisk.

A tak se také stalo. Po českém šikulovi po dvou dnech sáhlo San Jose. Uvidíme, jaké bude mít trenér David Quinn s borcem se 190 starty plány. Smlouva je na rok a Zadina si přijde na 1,1 milionu dolarů.

Filip Zadina is joining the #SJSharks on a one-year contract worth $1.1M. — Chris Johnston (@reporterchris) July 10, 2023

Šestka draftu 2018 se bude snažit o restart své kariéry. V sezóně 2021/22 hrál celou sezónu. Podařilo se mu nasbírat 24 bodů, což není nikterak moc. S velkými nadějemi vstupoval rodák z Pardubic do sezóny loňské. Jenže ta mu nevyšla už vůbec. Na začátku sice příležitosti dostával, ale nedokázal jich využít. Následně se na více než čtvrt roku zranil a už nedokázal naskočit na rozjetý vlak.

Suma sumárum, 7 kanadských bodů ve třiceti zápasech. Bída. Bída, která doufejme pro Zadinu tímto podpisem končí. V týmu se může těšit na krajany Hertla či Šimka. A pokud na přípravném kempu zaujme, mohl by zakotvit v prvních dvou formacích, klub totiž prochází dlouholetou přestavbou a útočné tahouny tak nějak pořád hledá.

