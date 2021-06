Finále bude také soubojem brankářských gigantů. Vasilevskij nebo Price?

Je to už řádně obnošená vesta, že chcete-li střílet góly, musíte chodit před bránu. Clonit, tečovat, překážet. V prvním finále padlo všech šest branek právě z takovýchto situací. Hlavně Carey Price byl mockrát v těžkém postavení. Montreal proto prohrál 1:5.

Právě výkony gólmanů, jak už to v zápasech o všechno chodí, mohou být pro sérii klíčové. Pokud Habs vděčí někomu za postup do finále Stanley Cupu, je to Carey Price. Tampa má možná papírově silnější kádr, Andrej Vasilevskij je ale rovněž jeho nezpochybnitelnou oporou.

Ruský gólman je obhájcem Stanley Cupu a favoritem Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře základní části. Byla by to jeho druhá trofej. V letošním hlasování hokejistů ho za nejlepšího označili i samotní hráči.

Carey Price tento rok na Vezina Trophy nekandiduje, vyhrál ji ale v roce 2015. V hlasování hráčů uspěl v minulosti několikrát. Vlastní zlatou olympijskou medaili ze Soči 2014, triumfoval na World Cupu. Prsten pro vítěze poháru je to poslední, co mu schází.

Právě Vasilevskij a Price jsou zmiňováni jako favorité Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče letošního play off. Rozhodne asi jen to, kdo vyhraje.

„Vasi má hromadu sebevědomí a myslím, že podobné je to s gólmanem na druhé straně,“ řekl před startem série Alex Killorn z Tampy.

Panuje shoda, že letošní finále bude soubojem brankářských gigantů. Snad jako v letech 2001, kdy proti sobě stáli Patrick Roy a Martin Brodeur? Nebo vzpomínka na rok 1999 a souboj Dominika Haška s Edem Belfourem? Sedmdesáté roky, kdy proti sobě stáli Ken Dryden a Tony Esposito?

„Pokud chce být v téhle lize úspěšní, vždycky to začíná u brankáře,“ akcentuje Steven Stamkos.

Je to tak. Strážce montrealské svatyně měl před finále bilanci 12:5 a procento úspěšnosti zákroků 93,4. Jeho protějšek z Tampy 12:6 a úspěšnost zákroků 93,6. Průměr obdržených branek 2,02 k 1,99. Pro lepší čísla byste museli až do roku 2003, kdy proti sobě stáli Martin Brodeur a mamutími chrániči opancéřovaný Jean Sebastien Giguere.

Stejně podstatná jako hra brankářů ale bude hra hokejistů před nimi. Výborně to ukázal už první finálový duel. Síla Tampy směrem dopředu je obrovská. Montrealští zadáci budou muset vyvinout maximální úsilí, aby poskytli Priceovi potřebnou podporu.

„Věříme Vasimu, stejně jako Montreal věří Careymu. Oba jsou to světoví gólmani,“ říká útočník Lightning Brayden Point.

