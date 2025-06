Finále? Maraton, ne sprint. Florida i Edmonton si dávají pozor na každý krok

Po prvních dvou zápasech finále Stanley Cupu je jasné jediné — čeká nás běh na dlouhou trať. Florida Panthers i Edmonton Oilers odehráli v Kanadě dvě vyčerpávající bitvy, obě došly do prodloužení. Série je zatím dokonale vyrovnaná 1:1. A proto budou rozhodovat maličkosti.

„Oba týmy ten dvoudenní odpočinek berou s povděkem,“ přiznal kouč Panthers Paul Maurice. Není se čemu divit. Cesta z Edmontonu do Sunrise je totiž logisticky nejtěžší, jakou kdy soupeři ve finále NHL absolvovali. „Je to nutné zlo — šestihodinový let, dvouhodinový časový posun... bez pauzy by to fakt nešlo,“ dodal obránce Aaron Ekblad.

Florida se přesunula hned po bláznivém druhém utkání, které vyhrála 5:4 po dvou prodlouženích. V neděli pak většina týmu absolvovala dobrovolný trénink na ledě. „Nezáleží na tom, jestli vyhrajete, nebo prohrajete. Vždycky jde o to, co uděláte mezi zápasy, abyste byli na ten další co nejlíp připraveni,“ řekl útočník Sam Reinhart.

Až se série rozjede znovu v pondělí, nebude to podle hráčů jinak. „Každý zápas bereme jako Game 7. Každé střídání, každá situace na ledě, prostě všechno. I když jdete do prodloužení, neměníme nic. Pořád se snažíme unavit soupeře, hrát organizovaně,“ popsal přístup Panthers znovu Ekblad.

O tom, že se ve finále bude lámat každý detail, ví i Brad Marchand, autor vítězného gólu ve druhém utkání. „Musíte počítat s tím, že to může být dlouhé. Teď už skoro čekáme, že se zase půjde do prodloužení. Každá chyba vás může stát zápas... a jeden zápas klidně celou sérii,“ upozornil. „Když se unavíte, právě struktura hry je to, co vám pomůže udržet koncentraci.“

Marchand dobře ví, o čem mluví. V závěru druhého duelu Panthers přišli o vedení 4:3, když se trefil Corey Perry za Edmonton v poslední minutě. „Spousta týmů by v takové chvíli šla psychicky dolů, my ne. Naopak jsme věřili, že to zvládneme, a nakonec jsme byli odměněni,“ dodal.

Připravenost Panthers na dlouhé série není náhoda. „Fyzická i mentální kondice je pro nás základ. Snažíme se hrát pořád stejně. Struktura hry je pro nás klíčová,“ vysvětlil Reinhart. „Čím víc se zápasy utahují, tím víc nám jednoduchost pomáhá.“

Jedno je jisté, třetí zápas slibuje další nervydrásající podívanou. A v kabinách obou týmů už nikdo nepochybuje, že klíčem k úspěchu nebude jen talent, ale právě to, jak dlouho vydrží držet pevnou strukturu. „Tohle finále není sprint. Je to maraton,“ shrnul to přesně Marchand.

