Finále na východě bude sérií déjá vu a setkáním starých známých

Složení finálové dvojice na východě už je známo. Carolinu, která patřila k nejlepším týmům konference v základní části a posledních několik let je tradičním účastníkem play off, doplní Florida Panthers, jež se protáhla do vyřazovací fáze na poslední chvíli.

Čeká nás vskutku pikantní série!

Kdo bude v Raleighu, domově Hurikánů, prožívat největší mrazení v zádech? Především Paul Maurice a Eric Staal, oba v minulosti vydatně spjatí s tímto klubem. Maurice dokonce dvakrát.

Dnes šestapadesátiletý trenér byl na lavičce tohoto týmu, když se v roce 1997 přistěhoval z Hartfordu. Byl to on, kdo dovedl Canes do jejich prvního finále Stanley Cupu v roce 2002. O rok později ho klub z jihovýchodu Spojených států vyhodil. V roce 2008 znovu angažoval. V roce 2011 znovu vyhodil. Nyní se vrátí na místa, kde to zatraceně dobře zná.

Podobně Eric Staal, vysoká volba draftu 2003. Dnes osmatřicetiletý matador poslední dobou poněkud střídá kluby, většinu kariéry byl ale spojený s Carolinou, jež ho před dvaceti lety coby celkovou dvojku draftovala, a za kterou pak dvanáct let nastupoval.

V letech 2005-06 odehrál svou jedinou stobodovou sezónu v kariéře (45+55) a s Rodem Brind’Amourem, nynějším koučem Caroliny, dobyl na jaře Stanleyův pohár. Když v roce 2010 Brind’Amour ukončil aktivní kariéru, před kapitánské céčko právě Staalovi.

Staal wars

Aby těch spojení a vazeb nebylo málo, nynějším kapitánem Hurricanes je Jordan Staal, Ericův bratr. Rodinnou válku zesílí Marc Staal, jenž bude bojovat na straně Panthers s Ericem po boku.

Nejsilnější déjá vu asi zažije Paul Maurice, který dovedl Carolinu do play off v letech 1999, 2001 a 2002. Ano, to byl rok Dominika Haška. Právě na jeho Detroit Maurice a spol. ve finále nestačili. Za stavu 1:1 prohrála Carolina nekonečný třetí duel, který rozhodl až ve 115. minutě jednačtyřicetiletý Igor Larionov. Série pak skončila v pěti zápasech.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/06nM8SHJUyw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Také současný trenér Caroliny má už docela úspěšnou historii. Hned ve své první sezóně u mužstva v pozici hlavního kouče došel v roce 2019 do finále konference, kde vypadl s Bostonem. Teď stojí právě proti mužstvu, kde letos bezkonkurenční Boston poslalo na dovolenou.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+