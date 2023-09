Finále play off? Díky tomu budeme jen silnější, věří Barkov

Nebýt Vegas Golden Knights, byli by Panthers z Floridy dokonalým příběhem sezony. Inspirativní výkony sice nevedly k vytouženému titulu, nicméně podle kapitána Aleksandera Barkova Panthers tým i přes velmi frustrující porážku vyrostli.

"Myslím, že nás to všechny posílilo," řekl Barkov během nedávného rozhovoru pro podcast ligového webu. "Jádro týmu je v podstatě stejné a teď už jsme zažili skoro všechno. Víme, co nás čeká a co je potřeba. Když máte s něčím zkušenosti, víte, co můžete očekávat."

Po průměrném průběhu základní části následoval její divoký konec, díky kterému se Panthers nakonec probojovali do play off, když získali druhou divokou kartu ve Východní konferenci o pouhý jeden bod před Pittsburghem a Buffalem.

Pak vzala Florida ligu útokem.

Cats zázračně otočili proti Bostonu, jenž získal Prezidentovu trofej, porazili Toronto Maple Leafs a ve svém prvním finále Východní konference od roku 1996 smetli věčného soupeře v podobě Caroliny Hurricanes.

"Během play off jsme hráli v Torontu – pravděpodobně největším hokejovém trhu. To jsou neocenitelné zkušenosti," řekl Barkov. "Carolina a způsob, jakým hraje? Víme, jak na ně. Pak samozřejmě finále, ve kterém bylo prostě něco jinak.“

Vegas Golden Knights nakonec finále Stanley Cupu ovládli v pěti zápasech, a zmařili tak sny Panthers o zvednutí poháru nad hlavu.

Před zázračnou jízdou měl Barkov za sebou pouze 26 utkání ve vyřazovací fázi a nikdy se nedostal přes druhé kolo. Osmadvacetiletému útočníkovi to však nezabránilo v tom, aby se v play off prezentoval výbornými výkony a v 21 zápasech nasbíral pět branek a dohromady 16 bodů.

Florida nebude v blížící se sezoně vypadat příliš odlišně. Z významných hráčů odešel jen Anthony Duclair, Radko Gudas a Marc Staal, nicméně tým bude pravděpodobně začínat novou sezonu v těžké Atlantické divizi bez dvou svých nejlepších obránců. Aaron Ekblad i Brandon Montour se zotavují po operacích ramen.

"Tyto typy hráčů jsou nenahraditelné. Byli obrovskou součástí našeho posledního úspěchu. Je to pro nás velká výzva, abychom je v sestavě nějak zastoupili," dodal Barkov.

