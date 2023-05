Finále Východní konference nabídne střet rodinného klanu Staalů!

Bitva o korunu krále Východu slibuje mimo jiné i pikantní bratrský souboj. Na straně Canes bude Jordan Staal, proti němuž nastoupí jeho starší bratři Eric a Marc. Aby toho nebylo málo, své sourozence bude z hlediště pozorovat Jared Staal, který je v současné době asistentem trenéra na farmě Floridy!

Bratry Staaly čeká asi nejemotivnější zážitek kariéry. Eric a Jordan už sice dobyli Stanley Cup, ale to, co se letos chystá, je naprostým unikátem. Všichni na tento zážitek budou vzpomínat do konce života. Bratrský trojlístek na sebe narazí přímo ve finále konference!

Bývalý dlouholetý kapitán Caroliny Eric Staal a jeho bratr Marc se totiž poprvé v kariéře sešli v jednom dresu a navzdory predikcím zvládli se svými spoluhráči vyřadit opěvovaný Boston a po úspěchu bažící Toronto. Teď je čeká sladká odměna, kterou bude vyvrcholení bitvy o Východ, kde bude na druhé straně stát jejich mladší bratr, který v Carolině převzal po Ericovi kapitánské céčko.

„Musí to pro ně být těžké, když všichni došli tak daleko,“ řekl trenér Canes Rod Brind'Amour. „Někdo bude šťastný a někdo bohužel ne. Jedním ze způsobů, jak se na to dívat, je, že někdo z jejich rodiny půjde do finále.“

V play-off půjde vše stranou a všichni budou chtít postoupit dál, jelikož se podobná šance už nemusí nikdy opakovat vzhledem k věku zmíněných bratrů.

„Není to lehké,“ řekl Jordan Staal. „Samozřejmě chcete být vždy na vítězné straně. Není snadné ukončit bratrům sezónu, ale někdo vyhrát musí. Nechci být ten na druhé straně, takže udělám vše, co můžu, abych nebyl. Je to součást hokejového play-off. Někdo musí vyhrát a někdo prohrát.“

„Tato příležitost je ale něčím, na co nikdy nezapomeneme,“ řekl Jordan. „Jsou to vzpomínky, které budeme mít navždy.“

„Bude to opravdu skvělý zážitek. Jsme neuvěřitelně šťastní, že jsme tam, kde jsme. Jako rodina můžeme být součástí finále konference. Prostě skvělá věc.“

„Až ta série skončí, políbíme se a urovnáme mezi sebou věci z play-off,“ vtipkoval Jordan Staal.

Jordan Staal též zmínil, že jeho rodiče (Henry a Linda) pravděpodobně nebudou na zápasech. „Schovávají se před médii. Kdo potřebuje neustálý dohled kamer?“ přidal další vtip.

Aby toho nebylo dost, tak čtvrtý z bratří Jared je asistentem trenéra v Charlotte Checkers, což je farma Panthers v AHL. Ten by měl být přítomen v hledišti při souboji svých tří starších sourozenců.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+