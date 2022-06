Finále začíná! Laviny vyhlíží vytoužené vítězství, Blesky cílí na hattrick

V noci ze středy na čtvrtek započne finálová série NHL. Výhodu domácího prostředí má Colorado, které bylo po Floridě druhým nejúspěšnějším týmem letošní základní části. Laviny smetly ve finále Západní konference Olejáře v nejkratším možném čase, Blesky po dvou zaváháních sežehly Jezdce čtyřmi výhrami v řadě.

Svěřenci Jona Coopera mohou dokázat to, co se podařilo naposledy na začátku osmdesátých let Ostrovanům. V případě, že by Blesky přidaly ke dvanácti výhrám ještě čtyři, by totiž pozvedly Stanley Cup potřetí v řadě, což se při vyrovnanosti soutěže zdá být takřka nemožné.

Tampa sice nezažila nejideálnější základní část, nicméně v play off tento tým opět ukazuje svoji velkou sílu, a to i bez svého nejlepšího střelce z posledních třech play off. Stav Braydena Pointa se však postupně zlepšuje a je pravděpodobné, že jej uvidíme už v rámci úvodního střetnutí.

„Je tam šance. Všechno záleží na tom, jak se cítí. Dnes se cítil velmi dobře, ale uvidíme, jak bude vypadat zítra, nicméně prognózy jsou příznivé. Když nenastoupí do prvního zápasu, tak pravděpodobně zasáhne do toho následujícího,“ okomentoval Jon Cooper stav svého prvního centra den před utkáním.

Na opačné straně barikády zůstává hlavní otázkou to, kdo se postaví do brankoviště. Oba maskovaní muži totiž ve vyřazovací části přispěli mužstvu šesti výhrami.

Generální manažer Avalanche Joe Sakic se k oběma gólmanům vyjádřil, nicméně dle očekávání nic konkrétního neprozradil. „Máme velkou důvěru v oba naše brankáře. Darcy měl v průběhu play off problémy se zraněním, ale i on už je stoprocentně připraven. Můžeme ukázat na kohokoliv.“

V předpokládané sestavě figuruje také jméno Nazema Kadriho, který se po střetu s Evanderem Kanem potýkal se zdravotními problémy. V případě jeho nasazení by se zdravým náhradníkem stal zřejmě Alex Newhook.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Colorado: Pavel Francouz (B), Martin Kaut (Ú)

Tampa: Jan Rutta (O), Erik Černák (O), Ondřej Palát (Ú)

TIP REDAKTORA

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 4:3

Mírným favoritem série jsou Laviny, které v posledních sezónách herně patří k tomu nejlepšímu, co NHL může nabídnout. Blesky proti Jezdcům disponovaly kompaktní obranou, nicméně ofenzivní síla MacKinnona a dalších je velká. Jon Cooper má sice Vasilevského, který pro svůj tým nějaký ten zápas precizním výkonem urve, avšak na celkové vítězství to těsně stačit nebude.

