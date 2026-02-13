Finové vylepšili dojem, ovládli derby. Slováci se trápili s outsiderem

13. února 14:59Jakub Ruč
Už krátce po poledni startovaly první páteční zápasy na olympijském turnaji. Ve skupině B se radovali Finové, kteří ovládli severské derby se Švédskem, a taky Slováci – ti i přes dramatický závěr nezaváhali proti domácímu outsiderovi.
Po nezdaru se Slovenskem v otvíráku olympijského turnaje (1:4) se na tým Suomi snášela kritika ze všech stran. Na povrch prosakovaly mimo jiné informace o špatných vztazích hráčů s trenérem... Jak zlé jazyky umlčet? Asi nějak takhle. Finové obrátili list a díky vynikající efektivitě vcelku jednoznačně ovládli severské derby se Švédskem. Rozhodující trefu obstaral Anton Lundell z Floridy.
FINSKO – ŠVÉDSKO 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Matinpalo (Kakko, Määttä), 16. Lundell (Luostarinen, Mikkola), 33. Armia (Haula, Lindell), 60. Rantanen (Granlund) – 25. Dahlin (Nylander, Raymond).
Rozhodčí: Rooney (USA), Dwyer – Cherrey (oba Kanada), Davis (USA).
Vyloučení: 9:7.
Využití: 0:1.
Střely na branku: 24:35.
Diváci: 11 336.
Finsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju – Rantanen, Hintz, Granlund – Teräväinen, Aho, Lehkonen – Kakko, Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Tolvanen – Kapanen. Trenér: Pennanen.
Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Raymond, E. Lindholm, Bratt – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Zibanejad, Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg. Trenér: Hallam.
Nebyla to taková pastva pro oči slovenských fanoušků jako v prvním zápase, ale účel světí prostředky. Mužstvo kouče Országha sice od Italů v 57. minutě inkasovalo kontaktní gól na 3:2, těsné vedení ale udrželo. Trefili se extraligoví hráči – Libor Hudáček a Matúš Sukeľ, utkání navíc odchytal Stanislav Škorvánek. Naši východní sousedé jsou teď v komfortní situaci, k přímému postupu do čtvrtfinále jim stačí obrat Švédy o jeden bod.
ITÁLIE – SLOVENSKO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (T. Larkin, Pietroniro) – 24. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát).
Rozhodčí: Schrader (Německo), Pochmara, – Briganti, Murray (všichni USA).
Vyloučení: 6:6.
Využití: 1:1.
Střely na branku: 22:38.
Diváci: 3 986.
Itálie: Fadani (50. Clara) – T. Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, Dilomasso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiancinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini. Trenér: J. Jalonen.
Slovensko: Škorvánek – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, P. Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel. Trenér: Országh.
|#
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2.
|Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
Pátek 13. února:
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
