Finská sága končí. Rantanen si konečně vybral!

Jedna velká telenovela posledních týdnů dospěla ke svému konci. Článků o Mikko Rantanenovi bylo v posledních týdnech publikováno mnoho a tenhle by snad mohl být na nějakou dobu poslední. Finský hokejista si totiž konečně vybral.



Mikko Rantanen, respektive jeho náročný tým agentů, se dohodli s Dallasem na nové smlouvě a Hurricanes a Stars tak mohli realizovat výměnu. Pro Hurikány je to úleva, protože po výměně Martina Nečase Rantanen neakceptoval jejich nabídku a hrozilo jim, že v létě skončí s prázdnýma rukama, jako loni s Jakem Guentzelem.

Jaká jsou fakta?

Carolina získává za Rantanena Logana Stankovena a volby v prvních kolech draftu 2026 a 2027. Stankoven je dvaadvacetiletý centr, původně druhé kolo draftu 2021, který letos naplno prorazil do NHL. V 59 zápasech nasbíral 29 bodů (9+20). Tuto a příští sezónu je stále pod nováčkovským kontraktem.

Rantanen? Podle zpráv z průběhu tohoto dne tlačili jeho agenti neustále na plat 14 M, později se objevily informace 13+ M ročního platu. Nakonec souhlasili s 12 milióny. Osmiletý kontrakt by měl tedy znít na 96 miliónů dolarů. Hokejista Suomi rozšíří v Texasu širokou finskou kolonii.

Tucet miliónů ročního platu by pravděpodobně dali i v Coloradu, jenomže to ještě Finův štáb hrál hrdou hru a odmítal se o nižší než 14 miliónové nabídce bavit. Premisa byla taková, že čas bude hrát pro hokejistu a v létě k dohodě dojde. Avs to ale radši vzdali a sáhli po Nečasovi.

Aktuální rozhodnutí Rantanena mohly ovlivnit i daně. Dallas patří k ekonomicky nejvýhodnějším destinacím v NHL, platí se zde jen federální daň. V Raleighu i Denveru by Rantanen odvedl eráru víc. Nejhůř jsou na tom v Kalifornii (San Jose, Anaheim, Los Angeles) a některých kanadských klubech (Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg). Úplně nejvyšší daně platí hráči Montrealu.

Nekonečný příběh tak ve finále pro Carolinu nedopadl úplně špatně. Za Martina Nečase, Jacka Druryho a druhé kolo 2025 dostali Brind'Amour a spol. ve finále Stankovena a první kolo 2026 a 2027.

