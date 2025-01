Finský zázrak v brance! Merilainen zazářil v dresu Senators

Ottawa Senators mohou být vděční za výkon svého mladého brankáře Leeviho Merilainena, který za dva dny pomohl ke dvěma vítězstvím. „Prostě práce,“ komentoval svůj víkend finský gólman. „Je to moje práce, musím to zvládnout. Jsem jen rád, že tu mohu být.“

Merilainen nejprve zazářil v sobotním zápase proti Pittsburgh Penguins, kde 29 zákroky vychytal čisté konto při výhře 5:0. Následující den nastoupil proti Dallas Stars a předvedl 24 zákroků, čímž pomohl ukončit sedmizápasovou vítěznou sérii texaského týmu. Senators porazili Stars 3:2.

Merilainen se o své nominaci na druhý zápas dozvěděl už během letu z Pittsburghu, ale zpráva ho nijak nerozhodila. „Samozřejmě to cítíte v těle, ale jsem na to zvyklý. V Evropě jsem takové zátěže zvládal často,“ řekl.

Díky posledním výkonům si 22letý Fin drží úctyhodné statistiky – úspěšnost zákroků 91,3 %, průměr 2,34 gólu na zápas a bilanci čtyř výher a dvou porážek. Od prosince, kdy byl povolán z AHL jako náhrada za zraněného Antona Forsberga, se jeho role zvětšila, zejména po zranění hlavní opory Linuse Ullmarka.

Proti Dallasu si Merilainen odbyl svůj první domácí start na stadionu Canadian Tire Centre, kde ho fanoušci přivítali bouřlivým potleskem. „Bylo to speciální,“ přiznal. „Byla to zábava, a ještě lepší pocit je, že jsme tady doma vyhráli.“

Útočník Tim Stützle ocenil jeho klid a sebejistotu: „Je opravdu klidný. Dodává nám jistotu, když je tam vzadu. Proti Pittsburghu i Dallasu předvedl pár velkých zákroků.“

Generální manažer Steve Staios oznámil, že Ullmarkovo zotavení postupuje, ale jeho návrat na led zatím nemá pevné datum. Přesto zdůraznil, že tým je s hloubkou své brankářské sestavy spokojený a necítí potřebu hledat další posily.

Kromě Merilainena přispěl k vítězství nad Dallasem také Matthew Highmore, který v pátek přišel z AHL a ve třetí třetině vstřelil vítězný gól. Pro Highmora to byla první trefa v NHL od dubna 2022. „Jen se snažím pomoci týmu a být součástí vítězství. Byla to zábava,“ řekl.

Highmore také vyzdvihl týmovou práci a přístup mladého brankáře Merilainena, který svými zákroky zajistil Senators stabilitu a klid. „Leevi byl neuvěřitelný,“ prohlásil. „Sledoval jsem ho už v Belleville a viděl jsem, jak tvrdě pracuje. Když má za sebou takové výkony, dodává to sebevědomí nám všem. Je klidný, soustředěný a opravdu si zaslouží uznání za to, co tu předvádí.“

