Finty jako Dacjuk a 50 bodů za 11 zápasů? U klokanů kouzlí nejlepší kanonýr Panterů

8. srpna 18:15

Tomáš Zatloukal

Austrálie má hokejovou atrakci. Do tamní soutěže AIHL se vydal světoběžník David Booth a baví ohromující produktivitou i prvotřídními kejklemi. Vzpomenete si na něj? Kdysi býval jedním z největších tahounů Floridy, je to 16 let, co s 31 zásahy dokonce ovládl klubovou tabulku střelců. V NHL už nějaký ten pátek nenastupuje, naposledy v ročníku 2017/18 bruslil za detroitské Red Wings. Od té doby vyzkoušel ledacos, zaválo ho to ledaskam. Třeba i do Maďarska.

Právě z budapešťského Ferencvárosi TC se v květnu vydal do ještě exotičtějších končin.

Pro našince nejen z hokejového pohledu.

Až k protinožcům, kde obléká dres Melbourne Ice. A hokej si tam náramně užívá. Klidně zmákne i osm bodů za večer a troufne si projít obranou díky otočce s pukem, známé též jako "spin-o-rama".

Dělával ji třeba Pavel Dacjuk, manévr před ním proslavil Denis Savard.

Booth to s pukem vždycky uměl. Platil v NHL za technicky skvěle vybaveného borce s citem pro koncovku. A zůstává jim, byť na zcela jiné úrovni, i po čtyřicítce (čtyři křížky oslavil loni v listopadu).

Že by se proti výkonnostně chabým soupeřům, na které Booth na australských kluzištích, takhle prosadil kdekdo?

Jistě, pár dalších adeptů by se bezesporu našlo, nicméně v létě, kdy špičkové soutěže pauzírují, je pohled na efektní kličku, navrch završenou gólem, tuze vítaným osvěžením.

Ostatně, trefa se stala hitem internetu. 

Booth se takhle blýskl v souboji mezi Melbourne a Brisbane Lightning.

Zatím stihl za Ice 11 zápasů a počíná si opravdu dominantně. Má bilanci 25+25. Pro kontext, v tamní lize donedávna působil i český ex-reprezentant Karel Kubát, kterého si možná vybavíte z Litvínova či Sparty.

Odehrál o dva mače víc než Booth a zastavil se na 21 bodech. Poté se vydal sedmatřicetiletý bek na další nevšední adresu - (zpátky) do Rumunska.

