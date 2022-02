Flames útočí na jedenácté vítězství v řadě, do sestavy Bruins se vrací Marchand

Noc z čtvrtka na pátek bude hokejově velice bohatá. Fanoušci kanadsko-americké NHL se mohou těšit na vydatnou porci osmi zápasů, která započne hodinu po půlnoci. Bostonu se po suspendaci do sestavy vrací Brad Marchand, který nemohl nastoupit do šesti předchozích duelů. Pokračovat bude moci úspěšná série Calgary, které se utká s Kosatkami z Vancouveru.

Na papíře nejméně vyrovnaným duelem dnešní noci by měl být střet Floridy a Columbusu. Panteři ukazují od začátku sezóny, že je třeba s nimi počítat. Pokud jde o domácí zápasy, tak právě tam je parta okolo Aleksandera Barkova nejsilnější v lize. Ze sedmadvaceti utkání hokejisté Floridy nezvládli pouze čtyři z nich. Blue Jackets však ještě o play off bojují, a to hlavně díky dobré formě z předchozích dní. Favorit zápasu je zde však jasný.

Naopak papírově vyrovnané duely by měli hokejoví fanoušci vidět v New Yorku nebo třeba Torontu. Do Madison Square Garden přijede parta okolo Alexandra Ovečkina a Maple Leafs čeká těžký duel proti Minnesotě. Domácí si budou muset dát pozor především na Kevina Fialu, který si v posledních dvou zápasech připsal pět kanadských bodů.

Hodinu po půlnoci ještě vypukne utkání v Pensylvánii, kde domácí Tučňáci hostí Ďábly z New Jersey. Oba celky prohrály ve svých posledních dvou duelech, a tak jeden z těchto celků bude mít možnost nastartovat vítěznou sérii. Favorité zápasu jsou pochopitelně domácí, kteří okupují druhé místo Metropolitní divize.

Poměrně důležitý duel čeká hokejisty Nashvillu a Dallasu. Jedná se o divizní konkurenty, když oba celky od sebe dělí jen čtyři body na hraně play off. Výbornou formu má vedle Kevina Fialy také další Švýcar, když i Roman Josi si v posledních dvou duelech připsal pět kanadských bodů.

Na hraně play off jsou také bostonští Medvědi, kteří by na led v Seattlu měli dorazit už v podstatě v plné palbě. Do sestavy by se měl po disciplinárním trestu vrátit Brad Marchand, který jistě ofenzívu Bruins oživí. Krakeni už se svými šestatřiceti body nemají téměř žádnou šanci na play off.

Parádní sérii zažívají hokejisté Flames, kteří budou na západním pobřeží Kanady útočit na jedenácté vítězství v řadě. Ve velké fazóně hraje především Elias Lindholm, který si v posledních čtyřech zápasech připsal neuvěřitelných devět kanadských bodů.

Posledním duelem dnešního programu bude střet San Jose s Ostrovany z New Yorku. Oba celky spojuje fakt, že se nenachází na příčce, která by zaručovala nadstavbu v podobě play off. Blíže k němu však mají Žraloci, kteří na Edmonton ztrácí devět bodů, ztráta Ostrovanů činí v tuto chvíli propastných sedmnáct bodů.

Kompletní program:

01:00 Florida Panthers – Columbus Blue Jackets

01:00 New York Rangers – Washington Capitals

01:00 Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils

01:00 Toronto Maple Leafs – Minnesota Wild

02:30 Nashville Predators – Dallas Stars

04:00 Seattle Kraken – Boston Bruins

04:00 Vancouver Canucks – Calgary Flames

04:30 San Jose Sharks – New York Islanders

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

