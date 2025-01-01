Flames vsadili na Zaryho. Tříletý pakt má ukázat, zda zvládne roli lídra

6. září 10:30David Zlomek
Calgary má hotovo, poslední velká položka letní agendy je odškrtnutá. Connor Zary se dohodl s klubem na tříleté smlouvě s platem těsně pod 3,8 milionu dolarů. Pro Flames jde o ideální kompromis: mladého centra si pojistili, a zároveň si nechali prostor, aby ukázal, zda dokáže být konzistentním článkem elitních formací.
Pro třiadvacetiletého centra to nebylo snadné léto. Do vyjednávání vstupoval po sezoně, která mu přinesla spoustu otazníků. Talent nezpochybnitelný, jenže dvě zranění ho srazila do role diváka a připravila o šanci ukázat, že zvládne tempo kompletního ročníku. Jeho bilance? 27 bodů v 54 zápasech, ale s dlouhými úseky, kdy nebyl schopný se trefit do rytmu. „Nebyla to sezona, jakou jsem si představoval,“ přiznal Zary po jejím konci. „Ale vím, že v sobě mám víc.“
První rok mezi elitou ukázal, proč Flames na mladíka tolik spoléhají. V nováčkovské sezoně se zastavil na 34 bodech v 63 zápasech a působil jako hráč, který má před sebou strop klidně i šedesáti bodů. Jenže místo navázání přišel krok zpět.
A právě proto bridge kontrakt, Calgary mu dává čas, zároveň si kryje záda. Pokud Zary ukáže, že dokáže hrát stabilně ve druhé lajně a být platný i ve vypjatých fázích sezony, příští smlouva už může přesáhnout i sedm či osm milionů ročně. Pokud ne, Flames nebudou uvězněni v dlouhodobém závazku.
Podpis Zaryho navíc znamená, že generální manažer Craig Conroy může konečně říct, že má splněné všechny hlavní letní úkoly. „Connor je hráč, na kterém chceme stavět,“ prohlásil nedávno. „Ví, že před ním stojí výzva, a my mu tu šanci dáme.“
Zaryho cesta je přitom ukázkou toho, jak klikatá může být dráha mladého hokejisty. V AHL se trápil, pak explodoval do formy a v Calgary si řekl o šanci. Jenže NHL je krutá a zranění ho zastavila v okamžiku, kdy mohl svůj talent naplno potvrdit. Teď má tři roky na to, aby dokázal, že patří k jádru týmu, který se snaží najít novou tvář po éře starších hvězd.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.