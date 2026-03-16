NHL.cz na Facebooku

NHL

Flastry za střídačkové bizáry: Tkachuk fackoval hokejkou, Horvat vychovával Eklunda

6. dubna 16:02

Tomáš Zatloukal

Vyfasovat pokutu, když sedíte na střídačce? Případně se tam stát obětí penalizovaného činu? I to je v NHL možné, jak ukázaly poslední týdny. Právem se o obou situacích píše jako o těch nejkurióznějších prohřešcích, které Oddělení pro bezpečnost hráčů trestalo v této sezoně. Co nešokuje, že v čerstvém případě figuruje obvyklý podezřelý. Mladší ze hokejových bratrů Tkachuků, Brady.

Famílie hokejových rabiátů.

I tak se píše o klanu Tkachuků, jehož hlavou je legendární powerforvard Keith.

Brady přidal další zápis do rodinné kroniky surovostí a ostentativních výstřelků proti pravidlům, když v divizním derby proti buffalským Šavlím praštil hokejkou z střídačky nic netušícího Becka Malestyna.

Kanadského beka trefil držadlem hole. Výsledkem byla pokuta ve výši 2 500 dolarů.

Svérázný kapitán ottawských Senátorů prožil 3. dubna perný večer, krom jiného si snažil vyřídit účty s Loganem Stanleym.

O hlavu větším soupeřem, který dostal v lednu suspendaci na jeden mač za to, že Tkachukovi "napálil" holou rukou, když se nemohl dotírající Američan bránit. Brady měl tehdy ovázanou ruku, nesměl se tak prát.

Nejeden divák NHL se při sledování záznamu potutelně ušklíbl, ne všichni Tkachuky zrovna milují. Psát se každopádně o nich dá jako o rodině šampionů - Keith vyhrál Word Cup, Brady s Matthewem olympiádu.

A posledně jmenovaný má ve sbírce i dva prsten pro vítěze Stanleyova poháru.

Stejný postih jako Brady vyfasoval o pár týdnů dříve Horvat.

Za co přišel o 2 500 dolarů?

Oddělení pro bezpečnost hráčů si na něj počíhalo, poté co si jeden z tahounů newyorských Islanders vyřizoval účty s Williamem Eklundem, švédskou hvězdičkou San Jose Sharks, mimochodem autorem jedné z nej tref sezony.

Eklund nejprve okradl, vsedě ze střídačky, Horvata o hůl.

Vyhlášený srdcař byl zaměstnaný šarvátkou s jiným hráčem, takže se jeho pracovní nástroj stal snadnou kořistí. Nenechal to ovšem ale jen tak - později za Eklundem přijel a uštědřil mu originální výchovný políček - zvedl mu hledí na helmě. 

Žádná ukrutnost, zároveň ale nic, co by do hokeje patřilo. Výsledkem byla pokuta.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.