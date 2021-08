Fleury nekončí! Brankářský král změnil názor a přece jen bude chytat za Chicago

Říká se, že obrázek někdy vydá za tisíc slov. A v případě nědělního vzkazu Černých jestřábů to platí dokonale. Na své sociální sítě pověsili příspěvek bez jediného písmena, přesto zcela výmluvný a všeříkající. Obsahoval pouze emodži. A to květinu, v angličtině flower. Přesně tak se přezdívá Marcu-Andrému Fleurymu. Všem rychle došlo, co za zprávu chystá chicagský klub vypustit do světa. Letošní vítěz Vezinovy trofeje se rozmyslel a bude v příští sezoně hájit klec Blackhawks.

Emodži zobrazující květ s růžovými lístky.

Jeden obrázek stačil, aby mezi fanoušky tradiční organizace z Původní šestky odstartovala euforie. Vždyť jejich favority nakonec přece jen posílí trojnásobný šampion NHL a čerstvý držitel dvou prestižních brankářských cen. Fleury, šestatřicetiletý Kanaďan, co patří k nejpopulárnějším hokejistům planety.

Zklamán ze šokující výměny a také ze způsobu, jakým se o ní dozvěděl (z internetu, nikoliv od vedení Vegas), přitom Fleury zprvu zvažoval konec kariéry. Přikláněl se k tomuto řešení i kvůli rodině, neměl chuť balit kufry a stěhovat se do jiného města. Měl za to, že se usadil a že svou hokejovou pouť uzavře coby Zlatý rytíř.

Rodák z quebeckého Sorelu se ale nakonec rozhodl, že takhle končit nechce. Letos přece chytal v životní formě, tak proč by měl dobrovolně odejít do penze, odkud bývá návrat mezi mantinely nelehký. A tak v neděli natočil pro příznivce Blackhawks kratičký vzkaz z letiště. "Jdu do toho, Chicago. Práce volá."

Černí jestřábi tak mají novou jedničku. Dá se očekávat, že se Fleury podělí o odehrané mače s Finem Kevinem Lankinenem, pro něhož by se měl stát také mentorem a vzorem. Zámořský tisk informuje, že plonkovým zůstane Malcolm Subban a že se černošského brankáře pokusí generální manažer Stan Bowman vytrejdovat.

Fleury ukrojí z platového stropu sedm milionů dolarů, smlouvu má platnou jen pro nadcházející ročník. V NHL dosud chytal jen za dva kluby - třináct sezon za Pittsburgh Penguins, poslední čtyři pak čapal puky v dresu Golden Knights. Ve Vegas se mu líbilo, představoval si, že tam s manželkou bude vychovávat své tři děti.

Ale tyto úvahy už patří minulosti, Fleury střídá "Sin City" za "Windy City" a pokusí se překonat mimořádně hodnotnou metu 500 výher. Momentálně mu k ní chybí osm vítězných večerů.

