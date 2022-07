Fleury zůstává! V Minnesotě podepsal na dva roky

Co včera nějak bylo, může být dnes úplně jinak. V NHL by se dalo říct, že dokonce neplatí, co bylo před hodinou. Už to vypadalo, že se Marc-Andre Fleury dostane na trh s volnými hráči. Minnesota však pohotově zasáhla a své brankařské hvězdě vyhověla. Je z toho dvouletá spolupráce.

Sedmatřicetiletý gólman, který do Minnesoty přišel z Chicaga před uzávěrkou přestupů, hlásil, že když už někde podepíše, musí to být na delší dobu než na rok. Jeho nový tým mu vyhověl, dvouletá smlouva mu dohromady vydělá sedm milionů dolarů.

Ještě den před podpisem poskytl Fleury rozhovor pro The Athletic, ve kterém zopakoval, na čem mu nejvíc záleží. Už v době vydání článku se objevovaly informace, že hlavním kandidátem na jeho podpis je právě Minnesota.

„Dvě věci. Šance na vítězství a dobré místo pro rodinu,“ zmínil faktory, které ovlivňují jeho rozhodování. „Wild oboje splňují. Vítězství je důležité. Hokej vás víc baví, když vyhráváte. A Wild mají skvělý tým.“

Kromě skvělého hokeje mají dle Fleuryho Divočáci i výbornou kabinu. „Trochu mi to připomínalo první sezonu ve Vegas, každý si byl extrémně blízký,“ srovnal dvě své štace.

Wild tak mají stejný tandem jako na konci sezony. Je jasné, že minimálně na papíře vypadá jako jeden z nejsilnějších, Cam Talbot není žádné ořezávátko. Dá se očekávat, že si zápasy rozdělí rovnoměrně.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

