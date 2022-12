Florida hoří v obraně. Pomoci může návrat Gudase

Není to ta Florida, kterou jsme sledovali v minulé sezoně. Špatné výsledky, špatné výkony, prostě jedno velké zklamání. Pokud se Panthers chtějí dostat do play off, měli by se urychleně zvednout. Pomoci by k tomu mohl i návrat Gudase.

Na začátku prosince se Gudas zranil v zápase proti Seattlu. V té době ani v týmu nevěděli, na jak dlouho se pauza protáhne. Nakonec to bylo o něco déle, než by se Panthers hodilo.

Již včera ale český obránce po otřesu mozku trénoval normálně s týmem, a to bez jakýchkoliv omezení. Předpokládá se tak jeho start v nejbližším zápase proti Montrealu.

„Delší dobu jsem chyběl, takže možná budu potřebovat trochu více času na to, abych zase našel to správné načasování v herních situacích. Tréninky mi hodně pomáhají, takže jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl novinářům po tréninku Gudas.

Jak jsme před pár dny psali, Floridě se vánoční pauza nesmírně hodila. V posledních třech utkáních před pauzou z toho byly tři prohry a dohromady hrůzných šestnáct inkasovaných branek. I proto je návrat Gudase do sestavy důležitý. Patří mezi nejtvrdší hráče v lize, ze kterého mají soupeři respekt.

„Těšíme se na druhou půlku sezony. Víme, že jsme dost dobří na to, abychom současnou formu otočili. Dostaneme se na pozitivní vlnu,“ dodal ještě.

Kromě Gudase se do tréninku vrátil i klíčový obránce Aaron Ekblad, jenž se zranil v posledním utkání před pauzou. Jeho návrat do hry je nejistý, a to i přes to, že na tréninku působil bez jakýchkoliv omezení.

„Každý se na dnešní trénink těšil, protože je nás konečně více zpět,“ připomenul Gudas nejen návrat kolegy z obrany, ale také Aleksandera Barkova. „Pauza nám hodně pomohla, o to více jsme nyní natěšení na další tréninky a zápasy.“

Floridu čeká první zápas až v noci na pátek, kdy doma přivítá Montreal. Následuje zápas v Carolině a zpátky na domácím ledě proti Rangers. Tedy vůbec nic lehkého.

