Florida má na Stanley Cup, věří Thornton. Čím hrající legendu okouzlila?

Dvakrát denně se potí na trénincích švýcarského Davosu. I ve dvaačtyřiceti letech na sobě Joe Thornton poctivě dře, aby se pod Alpami připravil na novou sezonu NHL. „Cítil se po všech stránkách dobře, a tak jsem se rychle rozhodl, že budu hrát dál,“ prohodil Jumbo Joe, poté co uzavřel roční pakt s floridskými Pantery. Podruhé za sebou tak mění angažmá.

Loni se upsal Torontu.

S jediným cílem. Dobýt spolu s ukrutně talentovaným kádrem stříbrný pohár. Jenže Javorové listy v play-off pohořely. Hned první kolo znamenalo konečnou, sedmý mač vyzněl pro montrealské Canadiens.

Thornton byl v sérii – až na jednu vstřelenou branku – neviditelný. Jeho čas na ledě se smrskl pod jedenáct minut za večer.

Letos vsadil nezdolný veterán na jinou kartu.

Jednomu z nejlepších tvůrců hry v dějinách NHL učarovala Florida. Kvalitou kádru, čerstvými posilami, herním projevem, nadšením. „Viděl jsem Cats hrát ve vyřazovacích bojích proti Tampě a byla to skvělá bitva. Udělali na mě velký dojem,“ povídá Thornton pro NHL.com.

Vítěz Hart Trophy z roku 2006 má za to, že by právě Panteři mohli příští rok sesadit Bolts. A poprvé ve své klubové historii dosáhnout na vrchol.

„Když se podívám na soupisku a vybavím si, jak ti kluci v minulé sezoně pod koučem Joelem Quennevillem hráli, říkám si, že Florida má na Stanley Cup. A já u té cesty za pohárem chci být,“ míní Jumbo Joe v rozhovoru pro NHL.com.

K podpisu roční smlouvy se rozhoupal také díky entuziasmu generálního manažera Billa Zita, jeho poradce a klubové ikony Roberta Luonga i trenéra Quennevilla.

„Všichni jsou nadšení z toho, co na Floridě budují. Poté, co jsem si s nimi promluvil, bylo moje rozhodování snadné. Rodina mě podpořila, nebylo co řešit,“ popisuje Thornton lehkost, s jakou se přidal ke Cats.

Panteři nemohou od prošedivělého centra čekat bodovou explozi, nicméně i ve zkrácené sezoně 2020/2021 zvládl nastřádat 15 asistencí. Pětkrát skóroval. Obzvlášť při přesilovce má Thornton stále co nabídnout. Navíc je vyhlášeným hecířem a skvělým mentorem.

Je zosobněnou oddaností a láskou k hokeji. Vždyť se klidně může stát, že právě on bude nejstarším hráčem, kterého na podzim na kluzištích NHL uvidíme.

Doutná, ba spíš hoří v něm touha po posledním velkém triumfu, co mu ve sbírce schází. Dočká se?

