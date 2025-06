Florida nezastavuje: 309 zápasů za tři roky. Chystá se přepis historie

Florida Panthers znovu hrají o Stanley Cup a zároveň přepisují rekordy. Když ve středu nastoupí k prvnímu finále proti Edmontonu, půjde o jejich 309. zápas za poslední tři sezony – čímž dorovnají historický rekord NHL v počtu odehraných utkání během tří let. V pátek v druhém duelu série se už osamostatní na vrcholu. Tým kolem trenéra Paula Maurice ukazuje, že dlouhodobá vytrvalost, profesionální přístup a důraz na detail se vyplácejí.

„Na tuhle sérii budeme mít víc energie než na kteroukoliv z těch předchozích dvou,“ řekl Maurice s tím, že letošní základní část byla psychicky i fyzicky náročnější než dřív. „Každé kolo v play-off nám ale přineslo víc vzrušení. Světlo na konci tunelu je jasnější, víme, že do konce sezony zbývá maximálně sedm zápasů. Uvidíte novou úroveň energie od obou týmů.“

Z hlediska zápasové zátěže Panthers nyní stanuli na historickém maximu – dorovnali Dallas (1997–2000) a Detroit (2006–2009), kteří odehráli 309 utkání ve třech sezónách. Už příští týden tento rekord překonají.

Výjimečný zápasový nápor nejvíce pocítili obránce Gustav Forsling a útočník Sam Reinhart, kteří za Floridu nastoupili do 303 zápasů z těchto 309. Mají tak šanci překonat i individuální rekord – Phil Kessel odehrál 307 zápasů za Pittsburgh mezi lety 2015 a 2018, nejvíce ze všech hráčů NHL v tříletém období. „To je šílené,“ reagoval Forsling, když se o čísle dozvěděl. „To je opravdu hodně hokeje. Musíte dělat všechno správně, jinak se na ledě budete trápit. Mám doma syna, ten mi naštěstí pomáhá na chvíli vypnout a nemyslet jen na hokej.“

Sérii rekordních zápasů ale nehraje jen Florida. První finálový duel bude pro Edmonton jubilejním 300. zápasem za poslední tři sezony. Pokud série dospěje až k sedmému utkání, dotáhnou se Oilers na hodnotu 306, což by jim v historické tabulce zajistilo sedmé místo.

Oba týmy spojuje nejen enormní porce hokeje, ale i mimořádná šířka kádru. V letošním play-off už zaznamenalo gól devatenáct různých hráčů Floridy i Edmontonu. „To je přesně to, co nám vyhrává zápasy,“ řekl forvard Oilers Leon Draisaitl. „Věděli jsme, že budeme potřebovat všechny. A naše hloubka je prostě neuvěřitelná.“

Za úspěchem Panthers stojí i přísně nastavený režim a každodenní práce na fyzické připravenosti. Klub do detailu plánuje tréninky, regeneraci, výživu i spánkový režim. V sezoně najeli hráči přes 67 tisíc kilometrů, více než většina týmů v lize.

Místo nočního cestování často zůstávají ve městech po utkání, aby měli lepší podmínky pro odpočinek. „Je to rutina před tréninkem, po tréninku, každý den. Taková je kultura, kterou jsme tady vybudovali,“ popsal obránce Aaron Ekblad. „Spousta kluků v týmu už ani nepije. To není ta stará NHL, kdy jste si po zápase dali pivo. To si prostě nemůžeme dovolit. Nemůžeme si dovolit být krok pozadu.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+