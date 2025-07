Florida? No brainer, i za minimum! Proč mazácká posila Cats neváhala ani sekundu

To on má zalepit díru po odchodu druhého nejproduktivnějšího beka letošního finále Stanley Cupu. Koho? Natea Schmidta, kterému se povedlo ve Slunečném státě restartovat kariéru, dobýt hokejový grál a říct si o mamutí balík od Utahu. Jeff Petry už nebude hrát o nějaký velkolepý kontrakt. Přišel si splnit sen. V kulisách, které se mu tuze zamlouvají. Ač bude brát jen 775 tisíc dolarů...

Proč by měli detroitští Red Wings prodloužit Petryho?

Tak se ptal před pár týdny jeden z novinových titulků. Krátce po otevření hráčského trhu se stala tato debata bezpředmětnou, do Hockeytownu se zkušený zadák nevrátí.

Ikonický dres Rudých křídel vymění za ten s bojovně vyhlížející kočkovitou šelmou.

Proč kývl GM Billu Zitovi a ne jinému ze zájemců?

Můžete tasit pár univerzálních důvodů – počasí, nulová státní daň a ještě menší tlak ze strany médií. Petryho ale nalákaly také další faktory.

Třeba: “Slyšel jsem od několika lidí, že na Floridě od vás nečekají, že se budete snažit být někým, kým nejste, a hrát hokej, kterým vám není vlastní. Hráče si berou kvůli jeho kvalitám a charakteru, netlačí ho do něčeho, co by mu bylo cizí,” zamlouvá se mu.

A samozřejmě je tu ještě jedna záležitost.

Rok 2021 byl pro Petryho hořkou, bolavou zkušeností. Sice se poprvé dostal do finále Stanley Cupu, jenže s Montrealem musel po čtyřech porážkách gratulovat šampionům.

“Důležitou roli v mém rozhodování sehrála ambice zase bojovat v play-off. S Habs jsme tehdy byli blízko, ale nakonec to nedopadlo,” vzpomíná.

“Bylo to těžké přijmout. Vždycky jsem říkal, že bych se před koncem kariéry chtěl ještě jednou takhle daleko dostat a ucházet se o stříbrný pohár.” dodává.

Florida chce uzavřít hattrick triumfů, to je jasný cíl. A Petry cítí, že Panthers skutečně mají na to uspět.

Když se mu Florida ozvala, vůbec neváhal. “Byl to no-brainer.” Nad nabídkou nemusel ani na okamžik přemýšlet. Dumat, spekulovat… Prostě kývl. Ač Zito nabízel jen ligové minimum.

V sedmatřiceti už se nepotřebuje vytáhnout tak, jako se to povedlo u Cats Schmidtovi, Oliveru Ekmanovi-Larsonovi či Brandonu Montourovi, a zvednout svou cenu.

Rád by ale na ně navázal v tom smyslu, že skvěle zapadne a zažije povedené období.

Stejně jako v jejich případě korunované ziskem hokejového grálu.

