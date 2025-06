Florida prostě umí! Ekblad podepsal na osm let

Aaron Ekblad chtěl zůstat. A Florida mu to umožnila. Den před otevřením trhu s volnými hráči se zrodil jeden z nejzásadnějších podpisů léta, elitní obránce a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu zůstává u Panthers na dalších osm let. Nová smlouva mu vynese 48,8 milionu dolarů, tedy 6,1 milionu ročně. A asi výrazně méně, než by pravděpodobně dostal na trhu.

„Žiju a dýchám pro Florida Panthers,“ řekl Ekblad na začátku finále. „Dal jsem tomu týmu všechno – svoje tělo, energii, roky kariéry. A chci v tom pokračovat, jak dlouho mi dovolí chodit na zimák.“

Florida si pojistila hráče, který není jen lídrem kabiny, ale i klubových statistik. Od doby, kdy byl v roce 2014 vybrán jako jednička draftu, odehrál 732 zápasů, vstřelil 118 gólů a přidal 262 asistencí; více než jakýkoliv jiný bek v historii klubu. V počtu zápasů ho překonal jen kapitán Aleksander Barkov.

Navzdory tomu, že poslední roky trápily Ekblada zranění, v posledních pěti sezonách vynechal 110 utkání, patří stabilně k nejvytíženějším bekům v NHL. Letos v základní části odehrál 56 zápasů s bilancí 3+30, v play off přidal 13 bodů v 19 utkáních a byl opět klíčovým prvkem obranné hry Panthers.

Jeho sezónu ale poznamenaly i dvě suspendace. Nejprve přišel o 20 zápasů kvůli pozitivnímu testu na zakázanou látku, podle jeho slov neúmyslně užitou. Poté byl na dvě utkání vyřazen z play-off kvůli faulu na Brandona Hagela.

Přesto Panthers nepochybovali. Generální manažer Bill Zito dal jasně najevo, že chce udržet jádro týmu pohromadě a pokusit se o „three-peat“. Po podpisu vítěze Conn Smythe Trophy Sama Bennetta přichází další zásadní krok.

A Ekblad? Ten se nechtěl nikdy nikam stěhovat. V klubu, kde působí už 11 let, tak začne novou osmiletou etapu. I s výhledem, že spolu s Gustavem Forslingem a Sethem Jonesem tvoří jeden z nejefektivnějších defenzivních bloků v lize.

S touto smlouvou má Florida pod platovým stropem zhruba 5 milionů dolarů.

