Florida rozstřílela Tampu, Minnesota nadělila bůra Vegas

Na dnešním programu play-off byly čtyři duely. Carolina potvrdila roli favorita proti Devils, druhé vítězství v sérii si připsalo také Toronto.

Carolina zvládla i druhý domácí duel proti oslabeným Devils. Těm do dnešního zápasu nenaskočil Luke Hughes, konec sezóny má dost možná také Brenden Dillon. Devils přitom vstoupili do utkání lépe, už ve čtvrté minutě otevřel skóre Bratt. Více kotoučů však za svá záda skvěle chytající Andersen nepustil a stal se zaslouženou první hvězdou zápasu. Je však třeba dodat, že to byl boj až do posledních vteřin, kdy dovezl Jarvis kotouč do prázdné a definitivně rozhodl o vítězství domácích.

Souboj mezi Torontem a Ottawou muselo rozhodovat až prodloužení. Senators měli i dnes více střel na branku než soupeř, ale ani tentokrát to nestačilo na vítězství. V nastaveném čase našlápl na pravém křídle obránce Benoit, nechal zadovkou puk Domimu, jenž si obhodil dva protihráče a z mezikruží rozhodl duel.

Na dnešní noc nebude zajisté nikdo z hráčů Tampy vzpomínat v dobrém. A už vůbec ne brankář Andrej Vasilevskij. Ten si připsal pouhých deset úspěšných zákroků a za svá záda pustil šest kotoučů. Naopak zápas se skvěle povedl Matthew Tkachukovi, který si ke dvěma gólům přidal asistenci a stal se první hvězdou zápasu.

Minnesota vstoupila do druhého zápasu v sérii skvěle, po první třetině vedla už o tři góly. Od periody druhé ale byl na ledě v ofenzívě vidět hlavně domácí tým. Vegas měli téměř dvojnásobek střel na bránu co soupeř, ale na skvěle chytajícího Gustavssona to dnes bylo málo. A nepomohl ani gól Hertla. Série se tak přesouvá za vyrovnaného stavu do Minnesoty.

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Stav série: 2:0

Branky a nahrávky

23. Gostisbehere (Blake, Sebastian Aho), 26. Martinook (Orlov), 60. Jarvis (Martinook) – 4. Bratt (Haula, Hamilton)

Statistika

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (CAR) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 59:33

Jacob Markström (NJD) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:15



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:15

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:12

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:10



Tři hvězdy utkání

1. Frederik Andersen (CAR) – 25 zákroků

2. Jordan Martinook (CAR) 1+1

3. Shayne Gostisbehere (CAR) 1+0

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

3:2pp (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

Stav série: 2:0

Branky a nahrávky

4. Rielly (W. Nylander, Tavares), 9. Tavares (Marner, Matthews), 64. Domi (Benoit) – 36. B. Tkachuk (Giroux, Chabot), 55. Gaudette (Kleven, Stützle)

Statistika

Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 1/1 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (TOR) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 63:09

Linus Ullmark (OTT) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 63:09



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Max Domi (TOR) 1+0

2. John Tavares (TOR) 1+1

3. Morgan Rielly (TOR) 1+0

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers

2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Stav série: 0:1

Branky a nahrávky

13. Guentzel (Kučerov, Hedman), 34. Point (McDonagh, Goncalves) – 4. Bennett (Samoskevich), 20. Reinhart (Kulikov, Verhaeghe), 25. Schmidt (Marchand, Bennett), 25. M. Tkachuk (Reinhart, Barkov), 30. M. Tkachuk, 46. Schmidt (M. Tkachuk, Barkov)

Statistika

Střely na bránu: 22 – 16 | Přesilová hra: 1/3 – 3/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 10 zákroků, 6 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 59:46

Sergej Bobrovskij (FLA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:08



Tři hvězdy utkání

1. Matthew Tkachuk (FLA) 2+1

2. Nate Schmidt (FLA) 2+0

3. Sam Reinhart (FLA) 1+1

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Stav série: 1:1

Branky a nahrávky

33. Hanifin (N. Roy), 43. Hertl (Pietrangelo, Saad) – 10. Boldy (Kaprizov, Brodin), 12. M. Foligno (Hartman), 18. Zuccarello (M. Johansson), 24. Kaprizov (Boldy), 58. Kaprizov

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 17 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 58:37

Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, -2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:39



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) 2+1

2. Matthew Boldy (MIN) 1+1

3. Noah Hanifin (VGK) 1+0

