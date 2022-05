Florida slaví postup poprvé od roku 1996! Rangers i Dallas si vybojovali sedmý zápas

Ze tří nočních zápasů jen jeden přinesl postupujícího do druhého kola play-off. Stala se jím Florida, která zvládla na ledě Capitals prodloužení a poprvé od roku 1996 může slavit postup přes první kolo. Sedmý zápas si v noci naopak vybojovali hokejisté Rangers a Dallasu.

PITTSBURGH PENGUINS - NEW YORK RANGERS

3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

STAV SÉRIE: 3:3

Absence Crosbyho se projevuje

Druhá výhra v řadě pro Rangers a celek z Manhattanu je blízko velkému obratu série. Penguins i v tomto šestém zápase vedli o dvě branky, nicméně svůj náskok nedokázali udržet. Domácím citelně chyběl Sidney Crosby, u kterého visí nad dalším startem v sérii otazník. O všem rozhodne sedmý zápas!

Branky a nahrávky

15. Carter (Kapanen, Pettersson), 16. Rust (Guentzel), 37. Malkin – 26. Zibanejad (Strome, Fox), 27. Zibanejad (Fox, Lindgren), 34. Kreider (Zibanejad, Šesťorkin), 59. Kreider (Zibanejad, Fox), 60. Copp (Rooney, Fox).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 38 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Louis Domingue (PIT) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 59:12

Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) – 2+0

2. Mika Zibanejad (NYR) – 2+2

3. Jevgenij Malkin (PIT) – 1+0

WASHINGTON CAPITALS - FLORIDA PANTHERS

3:4pp. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:4

Florida to dokázala

Panthers nevstoupili do série nejlépe a dlouho tahali za kratší konec, obrat v pátém zápase je však nasměroval k postupu. Šestý zápas na ledě Washingtonu přinesl vyrovnanou bitvu a domácí v ní oddálili své vypadnutí, když v samotném závěru srovnal Oshie a poslal zápas do prodloužení. V něm po necelých třech minutách udeřil Carter Verhaeghe a zajistil Floridě první postup do druhého kola od roku 1996!

Branky a nahrávky

24. Dowd (Hathaway, Larsson), 42. Bäckström (Schultz, van Riemsdyk), 59. Oshie (Mantha, Kuzněcov) – 27. Lomberg (Hörnqvist, Luostarinen), 49. Giroux (Ekblad, Verhaeghe), 55. Barkov (Giroux, Weegar), 63. Verhaeghe (Giroux, Chiarot).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 31 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 61:34

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 62:46



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 20:41

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54



Tři hvězdy utkání

1. Carter Verhaeghe (FLA) - 1+1

2. Aleksander Barkov (FLA) - 1+0

3. T. J. Oshie (WSH) - 1+0

DALLAS STARS - CALGARY FLAMES

4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:3

Sedmý zápas vybojoval i Dallas

Hokejisté Dallasu se krizové situace nezalekli a po skvělém výkonu vrací sérii k sedmému zápasu do Alberty. Stars v zápase ani jednou neprohrávali a výhra je plně zasloužená. Skvěle zachytali oba brankáři, díky kterým nepadlo výrazně víc branek.

Branky a nahrávky

15. Hintz (Pavelski, Robertson), 27. Raffl (Kiviranta), 38. Heiskanen (Faksa, Suter), 60. Seguin (Hintz, Raffl) – 29. Stone (Gaudreau, Tkachuk), 32. Backlund (Stone, Andersson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 40 – 38 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 16 – 28

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:50

Jacob Markström (CGY) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:30



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+1, 1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:17

Marián Studenič (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 08:43



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 36 zákroků

2. Jacob Markström (CGY) – 36 zákroků

3. Miro Heiskanen (DAL) – 1+0

