11. září 13:00David Zlomek
Florida Panthers se podle Franka Seravalliho dohodli s útočníkem Tylerem Mottem a obráncem Benem Harpurem na profesionálních zkouškách. Oba dostanou možnost přesvědčit vedení během kempu a buď si vybojovat místo v NHL sestavě, nebo alespoň fungovat jako pojistka v AHL Charlotte.
Motte, 30letý veterán a bývalý pick Chicaga z roku 2013, zahájí už svou druhou dekádu mezi profesionály. Od debutu v sezoně 2016/17 odehrál zápasy v každém ročníku NHL, postupně si prošel Columbusem, Rangers, Ottawou, Tampou, Detroitem a hlavně Vancouverem, kde strávil pět sezon.
Pokud v Panthers podepíše, půjde už o jeho čtvrtou jednoletou smlouvu v řadě. I loni čekal na nabídku, podobně jako v letech 2022 a 2023, kdy kontrakty získal až v září. Loni mu Detroit dal 800 tisíc dolarů, ale v týmu plnil spíš roli náhradníka: v 55 zápasech průměrně 11:19 na ledě, čtyři góly, pět asistencí.
Motte nikdy nebyl bodovou mašinou, přes deset bodů se dostal jen třikrát za devět sezon. Je to čistě energický křídelník, který umí zaskočit i na centru, ale jeho úspěšnost na buly je jen 42,8 %. V Panthers na něj čeká hodně tvrdá konkurence: nově podepsaný Luke Kunin, další PTO pro Noaha Gregora a skupina navrátilců Jesper Boqvist, Jonah Gadjovich, A.J. Greer a Tomáš Nosek. Bude to boj o čtvrtou lajnu i místo na tribuně.
Ben Harpur má na NHL soupisku jen mizivou šanci. To ale nejspíš ani není cílem jeho tryoutu. Pro Floridu by mohl být ideálním veteránem do AHL, v organizaci momentálně nemají jediného beka staršího 25 let. Harpur má skoro 200 startů v NHL, naposledy hrál v sezoně 2022/23 za Rangers, kde zvládl 42 zápasů a šest bodů. V posledních dvou letech byl převážně v AHL v Hartfordu, ale kvůli zraněním odehrál jen 36 utkání.
