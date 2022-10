Florida v repríze čtvrtfinále hostí Tampu, Kraken míří na půdu úřadujícího mistra

Noc z pátku na sobotu přinese tři zápasy. Floridské derby se odehraje na stadiónu Panterů, kam přijede Tampa Bay. Detroit zavítá na půdu trápícího se Chicaga a obhájce titulu Colorado doma změří síly se Seattlem.

Floridské derby přinese reprízu loňského čtvrtfinále. Panteři do něj nastupovali v roli vítěze Prezidentského poháru, Blesky zase s vědomím zisku Stanley Cupu v předešlých dvou sezónách. Postup nakonec slavila Tampa Bay, která postoupila mezi nejlepší čtyři týmy překvapivě hladce už po čtyřech zápasech.

Dnešní utkání nemá favorita. Lepší vstup do sezóny zažívá Florida, jíž se ale na pár týdnů zranil Ekblad, start další defenzivní opory Montoura je nejistý. Vzájemné zápasy hovoří jasnou řečí ve prospěch Tampy, ta zvítězila v šesti z posledních sedmi měření sil.

Třetí vítězství v sezóně se pokusí přidat do sbírky Detroit, Rudá Křídla zajíždí do přestavbou procházejícího Chicaga. Svěřenci trenéra Lalondeho zatím ve všech utkáních bodovali, když porazili Montreal a New Jersey, s Los Angeles padli po prodloužení. Jestřábi ve čtyřech střetnutích zdolali pouze San Jose.

Detroit se musí popasovat se ztrátou dvou ofenzivních tahounů. Tylera Bertuzziho vyřadilo ze hry zranění v horní části těla, český útočník Jakub Vrána vstoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA. Mezi nejčastější příčiny k tomuto kroku patří psychické či osobní problémy, závislost na alkoholu, případně drogách.

Poslední třetí utkání programu má jasného favorita. Bude jím obhájce titulu, Colorado na domácím ledě hostí Seattle. Laviny po čtyři utkání střídají vítězství s porážkou, naposledy prohrály 3:4 po prodloužení ve Winnipegu. Kraken má na kontě jedno vítězství z pěti klání, 4:1 vyhrál na stadiónu Los Angeles. Loni se týmy proti sobě utkaly třikrát. Dvakrát se radovalo Colorado, jednou Seattle.

Ještě dvanáct týdnů se kádr Avalanche musí obejít bez kapitána Gabriela Landeskoga, jenž musí podstoupit operaci kolene. V reakci na tuto situaci vedení vytáhlo z farmy Martina Kauta, třiadvacetiletý rodák z Brna zabojuje o stálou pozici v prvním týmu.

