Floridské derby ovládla Tampa! Carolina zvládla duel s Islanders

Jedním z nejatraktivnějších zápasů byl určitě souboj dvou floridských celků. Tampa v něm ukázala svoji kvalitu a svého rivala porazila s přehledem 4:1. Skvělý výkon podala i Carolina, která uspěla na ledě Islanders, kterým nedovolila téměř nic.

NASHVILLE PREDATORS - OTTAWA SENATORS

2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Ottawa uspěla v Nashvillu

Zápas hraný v Nashvillu měl pomalý rozjezd a zajímavé věci se začaly dít až v jeho druhé polovině. Ottawa byla o jeden vstřelený gól úspěšnější a nakonec vyhrála 3:2. Predators bude tahle ztráta bodů hodně mrzet.

Branky a nahrávky

37. Trenin (Jankowski, Jeannot), 51. Niederreiter (Josi, Johansen) – 40. Giroux (Brassard, Pinto), 44. DeBrincat (Pinto, Batherson), 50. Batherson (B. Tkachuk).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 33 | Přesilová hra: 0/4 – 2/6 | Trestné minuty: 17 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) - 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:28

Cam Talbot (OTT) - 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Drake Batherson (OTT) - 1+1

2. Shane Pinto (OTT) - 0+2

3. Nino Niederreiter (NSH) - 1+0

DALLAS STARS - DETROIT RED WINGS

3:2pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Dallas rozhodl o výhře v prodloužení

V Dallasu se odehrálo velmi vyrovnané a zajímavé utkání. Nejdříve šli do vedení hosté, kteří o něj však přišli a ve druhé části to byli oni, kdo byl nucen srovnat stav na 2:2. Vše nakonec došlo až do prodloužení, v jehož závěru dal rozhodující gól Nils Lundkvist.

Branky a nahrávky

19. Gurjanov (Marchment, Seguin), 36. Ja. Benn (J. Robertson, Heiskanen), 65. Lundkvist (Marchment) – 10. Larkin (Czarnik), 39. Perron (Chiarot, Seider).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 26 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:29

Ville Husso (DET) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:29



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 12:28

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 7 střel na branku, TM 0, čas na ledě 28:05

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, + účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 16:47



Tři hvězdy utkání:

1. Nils Lundkvist (DAL) - 1+0

2. Jamie Benn (DAL) - 1+0

3. Dustin Perron (DET) - 1+0

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Derby pro Tampu

Floridské derby bavilo. V Tampě se hrálo ofenzivně laděně klání, kde navíc skvěle chytali oba brankáři. Rozhodující pro zápas byla závěrečná třetina, kterou Lightning ovládli 3:0 a dokráčeli k výhře 4:1.

Branky a nahrávky

9. Maroon (Cirelli, Foote), 44. Point (Kučerov, Hagel), 48. Sergačjov (Foote, Naměstnikov), 57. Stamkos (Killorn, Paul) – 27. Dalpe (Mahura, E. Staal).

Statistiky:

Střely na bránu: 38 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:54

Sergej Bobrovskij (FLA) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:33



Česká a slovenská stopa:

Erik Černák (TBL) – 0+0, +2 účast, 1 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:46



Tři hvězdy utkání:

1. Andrej Vasilevskij (TBL) – 24 zákroků

2. Brayden Point (TBL) – 1+0

3. Cal Foote (TBL) – 0+2

PITTSBURGH PENGUINS - BUFFALO SABRES

3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Pátá výhra v řadě pro Penguins

Penguins popáté v řadě dokázali najít cestu k vítězství. Opakování včerejšího utkání bylo pro Pittsburgh ještě úspěšnější, jelikož dokázal vyhrát v základní hrací době. Buffalo zaspalo začátek a nedokázalo se do toho pořádně dostat. Do hry se vrátil i Kris Letang.

Branky a nahrávky

5. Rakell (Malkin, Crosby), 7. Crosby (Guentzel, Dumoulin), 59. Crosby (Guentzel, Rust) – 51. Krebs (Fitzgerald, Girgensons).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 38 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (PIT) – 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 59:44

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:23



Česká a slovenská stopa v utkání

Jan Rutta (PIT) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:08



Tři hvězdy utkání

1. Sidney Crosby (PIT) – 2+1

2. Casey DeSmith (PIT) – 37 zákroků

3. Kris Letang (PIT) – 0+0

TORONTO MAPLE LEAFS - CALGARY FLAMES

5:4pp. (2:2, 1:1, 1:1 - 1:0)

Nylander ovládl duel proti Calgary

Útočník William Nylander se bodově podílel na všech pěti góly Toronta a výrazně přispěl k tomu, že jeho tým vyhrál 5:4 po prodloužení. Nylander dal dva góly a na tři asistoval.

Branky a nahrávky

6. Matthews (Nylander, Sandin), 18. Nylander (Sandin, Marner), 38. Nylander (Matthews), 47. Bunting (Matthews, Nylander), 61. Marner (Nylander, Tavares) – 10. Hanifin (Huberdeau, E. Lindholm), 13. Kadri (Dubé, Mangiapane), 32. Lewis (Backlund), 44. Hanifin (Ružička, Mangiapane).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 26 | Přesilová hra: 3/6 – 1/2 | Trestné minuty: 16 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Matt Murray (TOR) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 60:43

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:43



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, +0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:43

Adam Růžička (CGY) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:12

Radim Zohorna (CGY) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:42

Daniel Vladař (CGY) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 60:43



Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) – 2+3

2. Mitchell Marner (TOR) – 1+1

3. Auston Matthews (TOR) – 1+2

MONTREAL CANADIENS - LOS ANGELES KINGS

2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Kings urvali vítězství

Kings byli v zápase téměř od začátku ve vedení, které si nakonec dokázali udržet až do konce. Montreal však ze zápasu udělal v jeho závěru pořádné drama a nechybělo mnoho k tomu, aby vyrovnal.

Branky a nahrávky

52. Hoffman (Guhle, Dadonov), 58. Caufield (Harris, Dvorak) – 10. Kopitar (Fiala), 10. Arvidsson (Danault, M. Anderson), 50. Edler (Lizotte), 60. Kempe.

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) - 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:50

Pheonix Copley (LAK) - 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:59



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 11:08



Tři hvězdy utkání

1. Anže Kopitar (LAK) - 1+0

2. Kevin Fiala (LAK) - 0+1

3. Drew Doughty (LAK) - 0+0

NEW YORK ISLANDERS - CAROLINA HURRICANES

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Kočetkov vynuloval hráče Islanders

Pjotr Kočetkov podal skvělý výkon, pochytal všech šestnáct střel soupeře a dovedl svůj tým k vítězství. Carolina odehrála na ledě Islanders skvělé utkání a byla lepší ve všech směrech.

Branky a nahrávky

28. Stastny (A. Svečnikov, Skjei), 45. Kotkaniemi (Burns, Nečas), 49. J. Staal (Martinook, Noesen).

Statistiky

Střely na bránu: 16 – 29 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:00

Pjotr Kočetkov (CAR) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Staal (CAR) – 1+0

2. Pjotr Kočetkov (CAR) – 16 zákroků

3. Jesperi Kotkaniemi (CAR) – 1+0

VANCOUVER CANUCKS - MINNESOTA WILD

0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Vyrovnaný souboj pro Minnesotu

I v tomto zápase byl k vidění bezchybný výkon jednoho z brankářů. Filip Gustavsson pochytal všech pětatřicet střel Canucks a byl hlavním důvodem, proč Minnesota vyhrála. Pro Wild se jedná o velmi důležité vítězství.

Branky a nahrávky

17. Boldy (Zuccarello, Addison), 37. Dewar, 49. Steel (Zuccarello).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:33

Filip Gustavsson (MIN) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Filip Gustavsson (MIN) – 35 zákroků

2. Mats Zuccarello (MIN) – 0+2

3. Matthew Boldy (MIN) – 1+0

