Floridské prokletí pokračuje. Panthers hlásí další maroda, Marchand je v ohrožení

10. března 10:00David Zlomek
Florida Panthers se musí smířit s tvrdou realitou. Brad Marchand se v dohledné době na ledě s největší pravděpodobností neobjeví. Vzhledem k tomu, že naděje týmu na postup do play-off se každým dnem tenčí, je docela dobře možné, že pro něj letošní sezona předčasně skončila.
Trenér Floridy Paul Maurice v pondělí potvrdil, že hvězdného útočníka už delší dobu trápí zranění v dolní polovině těla. Panteři momentálně ztrácejí 11 bodů na postupovou pozici do vyřazovacích bojů, a protože do konce základní části zbývá odehrát pouhých 19 zápasů, potřebovali by obhájci posledních dvou prstenů pro vítěze takřka zázračný finiš. To se ale bez jednoho z klíčových ofenzivních tahounů bude realizovat jen velmi těžko.
„Bude se muset rozhodnout, jaký je ten nejlepší způsob, jak se dostat zpátky do stoprocentního stavu,“ naznačil trenér směrem k nejbližší budoucnosti svého útočníka. Marchand totiž i přes přetrvávající zdravotní potíže patří k tomu nejlepšímu, co letos Florida nabízí. Se 27 góly, 27 asistencemi a 54 body mu v týmové produktivitě patří fantastické druhé místo.
V celé NHL jsou navíc společně se Sidneym Crosbym z Pittsburghu jedinými hráči ve věku 37 let a staršími, kteří v probíhající sezoně dokázali nastřílet alespoň 27 branek. Vedení Panthers zatím přesně nespecifikovalo, o jaký typ zranění se jedná, ale trenér Maurice přiznal, že až doteď byl Marchand schopen hrát přes bolest a zátěž se dařilo poměrně úspěšně řídit.
„Měli jsme to pod kontrolou a byly chvíle, kdy prostě nehrál, nějak to udržoval a pak se zase vrátil do sestavy. Pak to ale na tomhle tripu došlo do bodu, kdy se to vůbec nezlepšovalo a naopak se to začalo zhoršovat,“ popsal Maurice postupný vývoj Marchandových potíží a s lehkou dávkou optimismu dodal: „Doufáme, že jsme to podchytili dostatečně brzy. Víc budeme vědět ještě tento týden.“
Jeho absence je tak jen dalším střípkem do mimořádně depresivní mozaiky, kterou letos Florida skládá. Panteři ztratili kapitána Aleksandera Barkova kvůli přetrženým vazům hned během prvních dvaceti minut úvodního tréninku v kempu. Dalších téměř padesát zápasů museli odehrát bez hvězdného Matthewa Tkachuka, který se zotavoval po letní operaci. A aby toho nebylo málo, defenzivní statistiky týmu se strmě propadly poté, co se před dvěma měsíci zranil elitní zadák Seth Jones.