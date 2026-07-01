Floridský příběh dopsán! Kam zamíří Bobrovskij po nejhorší sezoně kariéry?

1. července 13:15David Zlomek
Je to oficiální. Sedmatřicetiletý brankář a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Sergej Bobrovskij se do Floridy Panthers nevrátí. Definitivní tečku za jeho působením v týmu udělal úterní velký trejd Panthers, kteří z New Jersey Devils získali brankářskou jedničku Jacoba Markstroma. Bobrovskému tak v dresu Panthers skončil jeho sedmiletý kontrakt na 70 milionů dolarů a ve středu 1. července se z něj po 16 sezonách v NHL stává nechráněný volný hráč.
Zkušený ruský gólman má za sebou mimořádně obtížný ročník 2025/26, který byl statisticky nejhorším v jeho kariéře. V 52 zápasech zapsal bilanci 27-23-1, úspěšnost zákroků mu klesla na pouhých 87,7 % a jeho hodnota inkasovaných gólů nad očekávání při hře pět na pět (GSAx) činila -12. Pod hranici 90 % přitom Bobrovskij neklesl od sezóny 2011/12.
Navzdory bídným číslům z poslední doby má však dvojnásobný držitel Vezina Trophy stále dostatečně zvučné jméno na to, aby na trhu vzbudil velký zájem.
Zahraniční média a insiderové vidí pro Bobrovského čtyři hlavní destinace. Podle The Athletic jsou San Jose Sharks pro Bobrovského perfektní volbou. Disponují obřím prostorem pod platovým stropem ve výši 50 milionů dolarů a mají k dispozici talentovaného čtyřiadvacetiletého gólmana Jaroslava Askarova, který sice zažil v NHL nováčkovskou sezónu jako na horské dráze, ale ukázal záblesky hvězdného potenciálu.
Gólmanský tandem by Bobrovskému umožnil zůstat svěží pro play-off, do kterého se rozvíjející se tým Sharks touží probojovat poprvé po dlouhých letech. San Jose by navíc mohlo využít své volné finance k tomu, aby veterána přeplatilo na krátkodobém kontraktu. Sledování ruské legendy při každodenní přípravě by navíc mělo obrovský vliv na Askarovův hokejový vývoj.
O spojení Toronta s jeho dlouholetým rivalem se pak mluví již několik týdnů. Insider Nick Kypreos na stanici Sportsnet 590 uvedl: „Všechno to zcela jasně ukazuje směrem, že Bobrovskij zamíří do Toronta.“ Podle něj Bobrovskij hledá kontrakt na delší období s celkovou hodnotou přesahující 40 milionů dolarů, mluví se například o šesti letech s ročním platem sedm milionů dolarů. Někteří to sice u 37letého brankáře považují za šílenství, ale Maple Leafs nutně potřebují vyřešit brankářskou krizi.
Edmonton je s Bobrovským také spojován už delší dobu, brankářská situace Oilers je už roky v katastrofálním stavu a pro tým, který se nachází v rozpoložení „buď vyhrajeme pohár, nebo jdeme od válu“, dává příchod zkušeného veterána velký smysl.
Devils se ocitli bez jasné jedničky poté, co poslali Markstroma na Floridu jako Bobrovského náhradu. Ruský veterán se tak pro New Jersey automaticky stává reálnou možností, ačkoliv v tomto případě zatím neexistují žádné podložené spekulace o tom, že by o něj klub aktivně usiloval.